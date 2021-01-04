86-річну зірку "Службового роману" Басилашвілі екстрено госпіталізували з COVID-19

86-річного радянського актора грузинського походження Олег Басилашвілі госпіталізовано з коронавірусом.

Народний артист СРСР перебуває на лікуванні в одній з елітних клінік Санкт-Петербурга. Про це повідомляє "Московський Комсомолець" із посиланням на джерело у Великому драматичному театрі.

Також інсайдер зазначив, що Басилашвілі, у якого вже давно діагностовано хронічну хворобу легенів, кілька місяців не виходив із дому через страх заразитися COVID-19.

Крім Басилашвілі, на коронавірус захворіли його дружина і дочка. Супутницю знаменитого актора також госпіталізовано.

Нагадаємо, Олег Басилашвілі – популярний радянський і російський актор театру та кіно. Він відомий глядачеві за такими культовими фільмами, як "Службовий роман", "Вокзал для двох", "Майстер і Маргарита", "Орел і Решка" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 86-річнуу російську акторку, зірку фільму "Службовий роман" Алісу Фрейндліх також було госпіталізовано з коронавірусом. Її стан оцінюють як стабільно важкий.