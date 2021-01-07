71-річна Пугачова з'явилася на публіці у відвертому вбранні. Фото

71-річна російська співачка Алла Пугачова з'явилася на публіці в сукнях з оголеними плечима.

Артистка порадувала шанувальників двома свіжими фото на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Один з образів Пугачової – рожева пишна сукня з відкритими плечима. Вона доповнила його декількома аксесуарами – рожевими масивними браслетами, кільцями і обручем металевого кольору.

На другому фото Пугачова зображена в короткій чорній сукні також з відкритим верхом. На ногах у співачки – високі лакові чорні чоботи.

Користувачі оцінили наряди артистки. Однак знайшлися і ті, хто розкритикував Пугачову. Деякі написали, що в її віці не варто так одягатися.

"Віковим жінкам не варто так нескромно оголятися! Слід дивитися на себе з боку, щоб не здаватися смішною. А так все здорово", – написали під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російська співачка Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу крупним планом. Артистка також привітала шанувальників з Новим роком.