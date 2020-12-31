66-річний Рей Ліотта одружується з коханою, яка молодша на 20 років

66-річний американський актор Рей Ліотта заявив про свої заручини з 46-річною коханою Джейсі Ніттоло. За його словами, різдвяні побажання здійснюються.

Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram. Чоловік повідомив, що він попросив любов всього свого життя вийти за нього заміж і вона сказала: "Так".

Варто зазначити, що з 1997 по 2004 рік Ліотта був одружений з актрисою Мішель Грейс. У них є донька Карсен Ліотта. Також відомо, що у Ніттоло є четверо дітей.

Нагадаємо, Рей Ліотта – американський актор, лауреат премії "Еммі".

Найбільш відомий за участю у фільмах "Славні хлопці", "Кокаїн", "Ганнібал", "Ідентифікація", "Револьвер", "Козирні тузи" і "Реальні кабани".

Телевізійний дебют Ліотта відбувся у 1978 році в серіалі "Інший світ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 63-річний голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен одружився зі своєю коханою, яка молодша за нього майже на 40 років.