56-річна Моніка Белуччі оголила плечі, знявшись в чорно-білій фотосесії

Італійська актриса і модель Моніка Белуччі порадувала шанувальників новими чорно-білими фото. Так, вона позувала у вбранні, яке підкреслило плечі.

Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній була мереживна блузка із шлеєю на одне плече і об'ємні сережки-кільця. Завершували елегантний образ розпущене волосся і виразний макіяж.

Фанати були в захваті від нового вбрання зірки, тому в коментарях залишають для неї багато компліментів.

Моніка Белуччі показала стильний образ. instagram.com/monicabellucciofficiel

Коротко про знаменитість:

Моніка Беллуччі – популярна італійська актриса і модель. Слава і любов глядачів прийшли до неї після зйомок у фільмах "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007 Спектр", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра".

Актриса народилася в сім'ї співробітника транспортної компанії Паскуале Беллуччі та художниці Брунелло Бріганті. Після школи дівчина вчилася на факультеті права в Університеті Перуджі. Вона почала працювати моделлю, щоб мати можливість оплатити дороге навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Моніка Белуччі постала в несподіваному образі. 56-річна зірка показала себе з нової сторони. Актриса позувала на знімку з "круглою" зачіскою і в спокусливому бюстгальтері. А доповнила вона зухвале вбрання незвичайною прикрасою – підвіскою у вигляді кулі з головою левиці.