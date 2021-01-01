52-річна співачка Валерія стала вперше бабусею

Obozrevatel Люди 13:13, 1.01.2021

Відома російська співачка Валерія вперше стала бабусею.

На офіційній сторінці в Instagram артистка повідомила радісну новину про те, що вранці 1 січня у її 22-річного сина Арсенія Шульгіна і невістки Ліани народилася донька. Також Валерія уточнила, що ця новорічна ніч була для неї воістину чарівною.

"Доброго ранку! Рік тільки почався, а він мені вже подобається. Я плачу від радості, в нашій родині велике щастя Сенечка і Ліана стали батьками, на світ з'явилася чудова дівчинка. 01.01.21. яка прекрасна дата початку життя. Народження нової людини саме справжнє таїнство, чудо ", – написала в фотоблозі артистка.

Валерія з родиною.
Instagram Валерії

Варто відзначити, що син Валерії 22-річний Арсеній і його обраниця Ліана познайомилися в 2019-м. У липні 2020-го пара оголосила про заручини, а через місяць зіграла весілля. Про обраницю Шульгіна відомо, що вона вчилася на юридичному факультеті, а також була моделлю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка фільму "Месники" в четвертий раз став батьком.

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