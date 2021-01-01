52-летняя певица Валерия стала впервые бабушкой

Obozrevatel Люди 13:13, 1.01.2021

Известная российская певица Валерия впервые стала бабушкой.

На официальной странице в Instagram артистка сообщила радостную новость о том, что утром 1 января у ее 22-летнего сына Арсения Шульгина и невестки Лианы родилась дочь. Также Валерия уточнила, что эта новогодняя ночь была для нее поистине волшебной.

"Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека самое настоящее таинство, чудо", – написала в фотоблоге артистка.

Валерия с семьей.
Instagram Валерии

Стоит отметить, что сын Валерии 22-летний Арсений и его избранница Лиана познакомились в 2019-м. В июле 2020-го пара объявила о помолвке, а спустя месяц сыграла свадьбу. О избраннице Шульгина известно, что она училась на юридическом факультете, а также была моделью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда фильма "Мстители" в четвертый раз стал отцом.

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