52-річна Дженніфер Еністон заявила, що усиновить дитину

Відома американська актриса Дженніфер Еністон , яка найбільше запам'яталася шанувальникам в ролі Рейчел Грін у серіалі "Друзі", оголосила, що хоче удочерити дівчинку. Її близькі друзі стверджують, що процес усиновлення повинен закінчитися в червні.

Несподіваною новиною знаменитість поділилася під час зйомок спецвипуску "Друзів", прем'єру якого змушені були перенести через пандемію коронавірусу. Про це пише видання Closer (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дженніфер відчула, що возз'єднання "Друзів" – идеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчата вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина головним чином призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопцями Еністон бачиться не дуже часто через важкий робочий графік та безліч інших справ", – пояснив детальніше інсайдер.

Нагадаємо, чутки про те, що Дженніфер має намір усиновити дитину із дитячого будинку Casa Hogar Sion були ще в 2011 році, до того, як вона вийшла заміж за Джастіна Теру.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що актриса Дженніфер Еністон показала шанувальникам, що її робить щасливою. З'ясувалося, що вона не уявляє свій ранок без чашечки ароматної кави.