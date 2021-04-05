51-річна Лопес знялася у стильних луках для InStyle. Фото

Софія Ковнір Люди 19:43, 5.04.2021 Оновлено: 20:11, 5.04.2021

51-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася для обкладинки глянцевого журналу InStyle. На зйомці знаменитість позувала на пляжі у стильному купальнику.

Бікіні зірка обрала бежевого кольору зі срібним декором по краю. Відповідні знімки Лопес опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Також співачка приміряла сорочку пісочного відтінку, мереживні труси з високою посадкою і вкорочену чорну футболку з написами Lopez та JLo.

Бікіні зірка обрала бежевого кольору зі срібним декором по краю
Instagram/Дженніфер Лопес
Також співачка приміряла сорочку пісочного відтінку
Instagram/Дженніфер Лопес
Нова фотосесія Лопес для глянцю
Instagram/Дженніфер Лопес

Крім того, Лопес продемонструвала образ у білій майці і класичних блакитних джинсах, лежачи на піску і вихваляючись своєю розтяжкою, закинувши ногу вгору.

Лопес продемонструвала образ у білій майці і класичних блакитних джинсах
Instagram/Дженніфер Лопес

У новому випуску журналу знаменитість також з'явиться в чорній відвертій сукні і такого ж кольору комбінезоні з поясом.

Дженніфер Лопес у чорному комбінезоні з поясом
Instagram/Дженніфер Лопес
У новому випуску журналу знаменитість також з'явиться в чорній відвертій сукні
Instagram/Дженніфер Лопес

  • Дженніфер Лопес – американська акторка, співачка, танцівниця, модельєрка, продюсерка й бізнесвумен. Уперше здобула популярність у 1991 році як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color.

Раніше Лопес продемонструвала струнку фігуру і показала, що майже не змінилася за 20 років. Пізніше співачка засвітила голі груди на фотосесії для Elle. Лопес позувала в яскраво-рожевій довгій сукні, верх якої просвічувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дженніфер Лопес поділилася із шанувальниками відео, на якому показала себе зранку без макіяжу. Також 51-річна знаменитість продемонструвала, як доглядає за обличчям.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський уточнив, навіщо вирушив до Катару

У Києві обікрали квартиру судді після того, як та подала декларацію. Фото

Разумков не підтримав санкції РНБО проти українських контрабандистів і пояснив чому

Зеленський, Макрон і Меркель проведуть переговори без Путіна: Єрмак підтвердив

У Путіна заявили, що скоро "розірвуть взагалі все з Україною"