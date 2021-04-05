51-летняя Лопес снялась в стильных луках для InStyle. Фото

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась для обложки глянцевого журнала InStyle. На съемке знаменитость позировала на пляже в стильном купальнике.

Бикини звезда выбрала бежевого цвета с серебренным декором по краю. Соответствующие снимки Лопес опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Также певица примерила рубашку песочного оттенка, кружевные трусы с высокой посадкой, и укороченную черную футболку с надписями Lopez и JLo.

Бикини звезда выбрала бежевого цвета с серебренным декором по краю Instagram/Дженнифер Лопес

Также певица примерила рубашку песочного оттенка Instagram/Дженнифер Лопес

Новая фотосессия Лопес для глянца Instagram/Дженнифер Лопес

Кроме того, Лопес продемонстрировала образ в белой майке и классических голубых джинсах, лежа на песке и хвастаясь своей растяжкой, закинув ногу вверх.

Лопес продемонстрировала образ в белой майке и классических голубых джинсах Instagram/Дженнифер Лопес

В новом выпуске журнала знаменитость также появится в черном облегающем платье и такого же цвета комбинезоне с поясом.

Дженнифер Лопес в черном комбинезоне с поясом Instagram/Дженнифер Лопес

В новом выпуске журнала знаменитость также появится в черном облегающем платье Instagram/Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет. Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.