51-летняя Лопес снялась в стильных луках для InStyle. Фото

София Ковнир Люди 19:43, 5.04.2021 Обновлено: 20:11, 5.04.2021

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась для обложки глянцевого журнала InStyle. На съемке знаменитость позировала на пляже в стильном купальнике.

Бикини звезда выбрала бежевого цвета с серебренным декором по краю. Соответствующие снимки Лопес опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Также певица примерила рубашку песочного оттенка, кружевные трусы с высокой посадкой, и укороченную черную футболку с надписями Lopez и JLo.

Бикини звезда выбрала бежевого цвета с серебренным декором по краю
Instagram/Дженнифер Лопес
Также певица примерила рубашку песочного оттенка
Instagram/Дженнифер Лопес
Новая фотосессия Лопес для глянца
Instagram/Дженнифер Лопес

Кроме того, Лопес продемонстрировала образ в белой майке и классических голубых джинсах, лежа на песке и хвастаясь своей растяжкой, закинув ногу вверх.

Лопес продемонстрировала образ в белой майке и классических голубых джинсах
Instagram/Дженнифер Лопес

В новом выпуске журнала знаменитость также появится в черном облегающем платье и такого же цвета комбинезоне с поясом.

Дженнифер Лопес в черном комбинезоне с поясом
Instagram/Дженнифер Лопес
В новом выпуске журнала знаменитость также появится в черном облегающем платье
Instagram/Дженнифер Лопес

  • Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

Ранее Лопес продемонстрировала стройную фигуру, и показала, что почти не изменилась за 20 лет. Позже певица засветила голую грудь на фотосессии для Elle. Лопес позировала в ярко-розовом длинном платье, верх которого просвечивался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками видео, на котором показала себя с утра без макияжа. Также 51-летняя знаменитость продемонстрировала, как ухаживает за лицом.

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