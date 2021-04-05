50-річна Наомі Кемпбелл блиснула грудьми в епатажному вбранні. Фото

Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл позувала з оголеними грудьми, прикривши їх довгою накидкою.

Відповідний знімок з чорно-білої фотосесії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній була чорна білизна з високою посадкою і об'ємний плащ, який сховав оголене тіло. Свій образ знаменитість доповнила красивими кучерями, а також виразним макіяжем.

Наомі стояла на фоні пишних дерев і впевнено дивилася в об'єктив. Шанувальники були в захваті від приголомшливого зовнішнього вигляду зірки, тому в коментарях пишуть теплі слова та залишають щасливі емоджі.

Наомі Кемпбелл блиснула грудьми в новому образі. instagram.com/naomi

Коментарі фанатів. instagram.com/naomi

Коментарі фанатів. instagram.com/naomi

Наомі Кемпбелл – британська супермодель, кіноактриса і співачка афроямайского походження. Вона вийшла на подіум, коли їй було всього 15. Знаменитість стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках журналів "Vogue" і "Time".

Як повідомляв OBOZREVATEL: