50-річна Наомі Кемпбелл блиснула грудьми в епатажному вбранні. Фото
Знаменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл позувала з оголеними грудьми, прикривши їх довгою накидкою.
Відповідний знімок з чорно-білої фотосесії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На ній була чорна білизна з високою посадкою і об'ємний плащ, який сховав оголене тіло. Свій образ знаменитість доповнила красивими кучерями, а також виразним макіяжем.
Наомі стояла на фоні пишних дерев і впевнено дивилася в об'єктив. Шанувальники були в захваті від приголомшливого зовнішнього вигляду зірки, тому в коментарях пишуть теплі слова та залишають щасливі емоджі.
Наомі Кемпбелл – британська супермодель, кіноактриса і співачка афроямайского походження. Вона вийшла на подіум, коли їй було всього 15. Знаменитість стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках журналів "Vogue" і "Time".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Наомі Кемпбелл оголилася для зйомки. Знаменитість позувала з оголеними грудьми, прикриваючи їх руками, і в чорних трусах. Зовнішній вигляд 50-річний моделі просто вражає, адже вона змогла зберегти прекрасну фігуру.
Наомі Кемпбелл знялася оголеною в метро. На фото вона позувала без одягу на платформі і в вагоні поїзда, прикриваючи інтимні частини тіла сумками.