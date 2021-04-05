50-летняя Наоми Кэмпбелл сверкнула грудью в эпатажном наряде. Фото
Знаменитая супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл позировала с обнаженной грудью, прикрыв ее длинной накидкой.
Соответствующий снимок с черно-белой фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней было черное белье с высокой посадкой и объемный плащ, который спрятал обнаженное тело. Свой образ знаменитость дополнила красивыми кудрями, а также выразительным макияжем.
Наоми стояла на фоне пышных деревьев и уверенно смотрела в объектив. Поклонники были в восторге от потрясающего внешнего вида звезды, поэтому в комментариях пишут теплые слова и оставляют счастливые эмоджи.
Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая появилась на обложках журналов "Vogue" и "Time".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Наоми Кэмпбелл обнажилась для съемки. Знаменитость позировала с оголенной грудью, прикрывая ее руками, и в черных трусах. Внешний вид 50-летний модели просто впечатляет, ведь она смогла сохранить прекрасную фигуру.
Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в метро. На фото она позировала без одежды на платформе и в вагоне поезда, прикрывая интимные части тела сумками.