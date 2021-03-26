Топ-5 красивих чоловіків у політиці: як вони виглядають

Деякі політики-чоловіки підкорюють серця дівчат своєю зовнішністю. Вони доводять, що врода, розум і сильний характер можуть поєднуватися в одній людині.

OBOZREVATEL зібрав добірку привабливих чоловіків у світі великої політики.

Аарон став наймолодшим членом Палати представників штату Іллінойс. Ashlee Rezin/Associated Press

Аарон Шок – американський політик-республіканець, який став членом Палати представників штату Іллінойс. Видання Ranker внесло Аарона Шока у список привабливих чоловіків світової політики.

Педро Санчес – голова уряду Іспанії. PSC Barcelona

Педро Санчес – голова уряду Іспанії. Відомо, що Педро одружений і виховує двох дочок. За версією видання Ranker, іспанський політик захоплює своєю красою багатьох дівчат.

"Фішка" прем'єр-міністра Канади – шкарпетки з оригінальними принтами. Instagram/justinpjtrudeau

46-річний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо давно завоював серця дівчат по всьому світу. Він увійшов до списку вродливих політиків світу, за версією журналу Elle. Джастін одружений із телеведучою і фотомоделлю Софі Грегуар, у нього троє дітей.

Філіп VI став наймолодшим монархом у Європі. Cancilleria Ecuador

Філіп VI – ставний, елегантний і чарівний у своїй консервативності король Іспанії. Його часто називають істинним монархом, гідним іспанського трону. Видання Ranker внесло короля в список привабливих чиновників світу.

Експрезидент Мексики вважається найсексуальнішим політиком у світі. Metaweb

Енріке Пенья Ньєто – мексиканський політичний діяч, який був президентом Мексики з 2012 до 2018 року. Видання Ranker вважає його привабливим і сексуальним чоловіком у світовій політиці.

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