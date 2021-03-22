16-річна дочка Полякової засвітила фігуру у відкритому купальнику. Фото

Старша дочка української співачки, телеведучої та актриси Олі Полякової позувала в ефектному чорному купальнику і стильних сонцезахисних окулярах.

Так, на своїй сторінці в Instagram Марія опублікувала відповідну фотографію. Вона з'явилася в красивому вбранні, яке вигідно підкреслило фігуру, зверху дівчина одягла білу сорочку, волосся кольору міді було зібране в тугий пучок (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Summer vibes.

Скучили за літом? А скільки градусів тепла у вас?", – підписала сонячний знімок 16-річна дівчина.

Відзначимо, що Маша Полякова активно веде свій блог в соціальних мережах, де детально розповідає підписникам про своє життя. Крім того, вона регулярно викладає свіжі знімки. Наприклад, раніше дівчина показала свій новий колір волосся, а також виклала фото, на якому позувала в обіймах хлопця на ім'я Влад.

Маша Полякова показала себе в купальнику. instagram.com/mashapolyakova

Як повідомляв OBOZREVATEL: