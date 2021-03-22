16-летняя дочь Поляковой засветила фигуру в открытом купальнике. Фото

Старшая дочь украинской певицы, телеведущей и актрисы Оли Поляковой позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.

Так, на своей странице в Instagram Мария опубликовала соответствующую фотографию. Она появилась в красивом наряде, который выгодно подчеркнул фигуру, сверху девушка надела белую рубашку, волосы цвета меди были собраны в тугой пучок (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Summer vibes.

Соскучились по лету ? А сколько градусов тепла у вас?", – подписала солнечный снимок 16-летняя девушка.

Отметим, что Маша Полякова активно ведет свой блог в социальных сетях, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает свежие снимки. К примеру, ранее девушка показала свой новый цвет волос, а также выложила фото, на котором позировала в объятиях парня по имени Влад.

Маша Полякова показала себя в купальнике. instagram.com/mashapolyakova

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