10 людей, які довели, що худі – не означає гарні

Усім нам знайомі люди, які все життя прагнуть схуднути, та нерідко це призводить до проблем зі здоров'ям.

Найчастіше сильно худе тіло, а також надмірна вага пов'язані з психологічними проблемами, але багатьом вдалося пройти всі труднощі на шляху трансформації. OBOZREVATEL зібрав фото, які довели, що худоба не завжди прикрашає тіло.

Танцівниця Маргарита вважала, що її успіх залежить від цифри на вагах. І чим меншими вони будуть, тим більше в неї шансів досягнути успіхів у кар'єрі. Дівчина довела себе до стану "анорексія".

Дівчина вважала, що недостатньо худа, щоб бути танцівницею. Instagram/alwaysmargi

Енні завжди займалася спортом і стежила за харчуванням. Але в підлітковому віці вона різко обмежила споживання вуглеводів і збільшила фізичну активність. Зміна в раціоні довела дівчину до анорексії. Дивлячись на себе в дзеркало, вона не почувалася повною, але все одно була незадоволена фігурою і вагою.

Дівчина ледь не довела себе до анорексії. Instagram/clean_andmean

Футболістка Адріана шість років боролася з анорексією. Хвороба мало не вбила дівчину: вона важила 37 кілограмів. Спортсменка довела себе до такого стану через те, що в середній школі однокласники принижували її і обзивали хлопчиськом через спортивну фігуру.

Дівчина чотири роки боролася з анорексією. Instagram/_adrianajones

Користувачі мережі Reddit часто діляться власними історіями набирання ваги.

"Я змирилася з думкою, що ніколи не зможу стати повнішою. А потім записалася в спортзал і переглянула свій раціон харчування " – пише дівчина з ніком aprilelyse.

Дівчина стала набагато красивішою, набравши вагу. Reddit/aprilelyse

Дівчина набрала свою омріяну вагу і тепер почувається набагато краще й сексуальніше.

Дівчина набирала вагу довгих півтора року. Reddit/MeelinFelo

Цьому чоловіку зараз 36 років і він нарешті в омріяній формі.

Чоловік усе життя був худим. Reddit/nerveshock

Дівчина набрала вагу з 33 до 52 кілограмів і пишається цим.

У дівчини був розлад харчової поведінки. Reddit/FRMasterPiece

Чоловік тривалий час вважав, що худоба – це добре. Коли почав займатися спортом і набрав вагу, його життя змінилося – він став задоволений своїм здоров'ям і тілом.

Чоловік став мати набагато здоровіший вигляд. Reddit/maxfunmaker

Дівчина завжди хотіла схуднути, голодувала та ненавиділа себе. Коли почалися проблеми зі здоров'ям, вона вирішила відпустити гонитву за ідеальним тілом.

Дівчина прийняла себе такою, якою вона є. Reddit/shazzzz

"Я нарешті вчуся любити своє тіло і намагаюся давати те, що йому потрібно. Я дивлюся в дзеркало і почуваюся щасливішою, ніж будь-коли" – поділилася з фоловерами користувачка з ніком odd_lexicon.

Дівчина нарешті досягла омріяних форм. Reddit/odd_lexicon

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