10 человек, которые доказали, что худые – не значит красивые

Всем нам знакомы люди, которые всю жизнь стремятся похудеть, но нередко это может привести к проблемам со здоровьем.

Зачастую сильно худое тело, а также избыточный вес связаны с психологическими проблемами, но многим удалось пройти все трудности на пути трансформации. OBOZREVATEL собрал фото, которые доказали, что худоба не всегда красит тело.

Танцовщица Маргарита считала, что ее успех зависит от цифры на весах. И чем меньше они будут, тем больше у нее шансов пробиться в карьере. Девушка довела себя до анорексии.

Девушка считала, что недостаточно худая, чтобы быть танцовщицей. Instagram/alwaysmargi

Энни всегда занималась спортом и следила за питанием. Но в подростковом возрасте она резко ограничила потребление углеводов и увеличила физическую активность. Изменение в рационе довели девушку до анорексии. Глядя на себя в зеркало, она не чувствовала себя полной, но все равно была недовольна фигурой и весом.

Девушка едва не довела себя до анорекции. Instagram/clean_andmean

Футболистка Адриана шесть лет боролась с анорексией. Болезнь чуть не убила девушку: она весила 37 килограммов. Спортсменка довела себя до такого состояния из-за того, что в средней школе одноклассники унижали ее и обзывали мальчишкой из-за спортивной фигуры.

Девушка четыре года боролась с анорексией. Instagram/_adrianajones

Пользователи сети Reddit часто делятся собственными историями набора веса.

"Я смирилась с мыслью, что никогда не смогу стать полнее. А потом записалась в спортзал и пересмотрела рацион питания" – пишет девушка с ником aprilelyse.

Девушка стала намного красивее, набрав вес. Reddit/aprilelyse

Девушка набрала свой заветный вес и теперь чувствует себя гораздо лучше и сексуальнее.

Девушка набирала вес долгих полтора года. Reddit/MeelinFelo

Этому мужчине сейчас 36 лет и он наконец доволен собой.

Мужчина всю жизнь был худым. Reddit/nerveshock

Девушка набрала вес с 33 до 52 килограммов и гордится этим.

У девушки было расстройство пищевого поведения. Reddit/FRMasterPiece

Мужчина долгое время считал, что худоба это хорошо. Когда начал заниматься спортом и набрал вес, его жизнь изменилась – он стал доволен своим здоровьем и телом.

Мужчина стал выглядеть намного здоровее. Reddit/maxfunmaker

Девушка всегда хотела похудеть, голодала и ненавидела себя. Когда начались проблемы со здоровьем, она решила отпустить погоню за идеальным телом,

Девушка приняла себя такой, какая она есть. Reddit/shazzzz

"Я наконец учусь любить свое тело и стараюсь давать то, что ему нужно. Я смотрю в зеркало и чувствую себя счастливее, чем когда-либо" – поделилась с фолловерами пользовательница с ником odd_lexicon.

Девушка наконец достигла заветных форм. Reddit/odd_lexicon

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