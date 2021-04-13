Маленький тер'єр став зіркою мережі завдяки своєму розкішному життю. Фото

Анастасія Польська Шоу 05:30, 13.04.2021

Вест-хайленд-вайт-тер'єр на прізвисько Луна живе в мальовничому швейцарському регіоні Енгадін. Собака кожен день гуляє Альпами, подорожує до старовинних замків і купається в гірських струмках.

За життям домашнього улюбленця в Instagram стежать 60 тисяч фоловерів, оскільки Луна зачаровує їх красою природи та вчить радіти заходам сонця, змінам природи та всьому, що відбувається навколо (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Господиня влаштувала своєму собаці просто ідеальне дозвілля: вранці вони разом гуляють в горах, вдень катаються на велосипеді та валяються на весняній траві (або в снігу взимку), п'ють найчистішу воду з гірських струмків, милуються видами з висоти та взагалі, насолоджуються життям.

Під кожним дописом на сторінці Луни захоплені коментарі від користувачів мережі. Тисячі людей заздрять білою заздрістю собаці, оскільки не можуть вирватися із задушливих офісів на природу, щоб просто подихати повітрям.

А, втім, цьому тер'єрові неможливо не заздрити.

Лакшері-життя по-собачому виглядає так
Instagram Луни
Луні недавно виповнилося 6 років
Instagram Луни
Господиня часто катає свою собаку на різному незвичайному транспорті
Instagram Луни
Популярність в соцмережах дає свої переваги
Instagram Луни
Луна вміє красиво позувати на тлі гір
Instagram Луни
Собака обожнює купатися в гірських струмках
Instagram Луни
Луна подорожує в різні цікаві місця
Instagram Луни
Після кожної прогулянки Луні потрібна ванна з собачим шампунем
Instagram Луни
Цьому собаці неможливо не заздрити
Instagram Луни

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