Маленький терьер стал звездой сети благодаря своей роскошной жизни. Фото

Анастасия Польская Шоу 05:30, 13.04.2021

Вест-хайленд-уайт-терьер по кличке Луна живет в живописном швейцарском регионе Энгадин. Собака каждый день гуляет по Альпам, путешествует к старинным замкам и купается в горных ручьях.

За жизнью домашнего любимца в Instagram следят 60 тысяч фолловеров, поскольку Луна очаровывает их красотами природы и учит радоваться закатам солнца, сменам природы и всему, что происходит вокруг (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Хозяйка устроила своей собаке просто идеальный досуг: по утрам они вместе гуляют в горах, днем катаются на велосипеде и валяются на весенней траве (или в снегу зимой), пьют чистейшую воду из горных ручьев, любуются видами с высоты и в общем, наслаждаются жизнью.

Под каждым постом на страничке Луны восторженные комментарии от пользователей сети. Тысячи людей завидуют белой завистью собаке, поскольку не могут вырваться из душных офисов на природу, чтобы просто подышать воздухом.

А, впрочем, этому терьеру невозможно не завидовать.

Лакшери-жизнь по-собачьи выглядит так
Instagram Луны
Луне недавно исполнилось 6 лет
Instagram Луны
Хозяйка часто катает свою собаку на разном необычном транспорте
Instagram Луны
Популярность в соцсетях дает свои преимущества
Instagram Луны
Луна умеет красиво позировать на фоне гор
Instagram Луны
Собака обожает купаться в горных ручьях
Instagram Луны
Луна путешествует в различные интересные места
Instagram Луны
После каждой прогулки Луне полагается ванная с собачьим шампунем
Instagram Луны
Этой собаке невозможно не завидовать
Instagram Луны

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