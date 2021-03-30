Курка замінила кошенятам маму. Кумедне відео

Птах узяв під своє крило трьох осиротілих кошенят. Їхня мати-кішка потонула раніше в озері недалеко від ферми.

Кадри незвичайної спорідненості опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok іранський солдат і фермер на ім'я Горан Сурчі, пише Daily Mail (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Почув нявкання з нашого курника і вирішив дізнатися, що там відбувається, оскільки кури могли бути в небезпеці. Коли я зрозумів, що нявкання доноситься з-під курки, то не міг повірити своїм очам і відразу ж увімкнув камеру", – поділився Сурчі з фоловерами.

Кумедний ролик у TikTok подивилися вже понад 300 тисяч користувачів соцмережі.

Зазначимо, що курка, намагаючись висиджувати кошенят, не думає про те, що рятує сиріт і робить добру справу. Нею рухає інстинкт насиджування, подібний за своєю суттю до материнського.

Кошенята нявчали під куркою, і так господар зміг їх знайти Скриншот відео

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