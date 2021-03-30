Курица заменила котятам маму. Забавное видео

Птица взяла под свое крыло троих осиротевших котят. Их мать-кошка утонула ранее в озере недалеко от фермы.

Кадры необычного родства опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok иранский солдат и фермер по имени Горан Сурчи, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Услышал мяуканье из нашего курятника и решил узнать, что там происходит, поскольку куры могли быть в опасности. Когда я понял, что мяуканье доносится из-под курицы, то не мог поверить своим глазам и сразу же включил камеру", – поделился Сурчи с фолловерами.

Забавный ролик в TikTok посмотрели уже более 300 тысяч пользователей соцсети.

Отметим, что курица, пытаясь высиживать котят, не думает о том, что спасает сирот и делает доброе дело. Ей движет инстинкт насиживания, подобный по своей сути материнскому.

Котята мяукали под курицей и так хозяин смог их найти Скриншот видео

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