Харчишин: виступати в РФ – це як виступати в Гітлера

Українські артисти, що виступають у Російській Федерації, зокрема Світлана Лобода, не матимуть шаленого успіху в Україні.

Таку думку в ефірі авторської програми журналіста Вадима Колодійчука "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловив співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин. "Виступати в Росії – це все одно, що виступати на похороні. Люди вбивають людей, і ти їдеш підтримувати це. Це все одно, що виступати в Гітлера", – наголосив він.

Співак зазначив, що не мав наміру "обливати брудом" українських зірок, що обрали "аполітичну" позицію і, незважаючи на агресію Росії щодо України, далі заробляють гроші в країні-агресорі. "Ви маєте право бути тим, ким ви є, ви можете вибрати будь-який бік, виступати там, де ви виступаєте. Це ваша власна позиція, ваша власна ментальність, ваше ставлення до країни", – сказав він.

Водночас, на думку артиста, така поведінка неодмінно позначиться на популярності цих співаків усередині країни.

"Я думаю, що та сама Лобода своє отримає і будь-хто, хто зайняв таку аполітичну позицію. Так, на них тут чекають, у них є шанувальники в Україні, але такого шаленого успіху вони тут не отримають. Тому що все одно переважатиме категорія людей, які незадоволені".

"У тебе ж є цех, сцена, де ти зустрічаєш таких самих, як ти. І там буде, мабуть, переважна більшість, які навряд чи тобі подякують за це. Навряд чи вони будуть щасливі з тобою обійматися й потиснути тобі руку чи поцілувати", – заявив Харчишин.

Відповідаючи на запитання, "де зрада" в тому, щоб виступати в Росії, він запитав: "Ви серйозно? Виступати в країні, через яку гинуть наші громадяни? Цей уряд, який є в Росії, підтримується дуже високим відсотком громадян. Це все одно, що виступати в Гітлера".

Як писав OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода, що проживає і працює в Росії, відмовилася виступати на церемонії вручення музичної премії "Золотий грамофон". Вона залишила зал ще до початку заходу.