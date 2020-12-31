Харчишин: выступать в РФ – это как выступать у Гитлера

Украинские артисты, выступающие в Российской Федерации, в частности Светлана Лобода, не будуть иметь огромного успеха в Украине.

Такое мнение в эфире авторской программы журналиста Вадима Колодийчука "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал певец, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин. "Выступать в России – это все равно, что выступать на похоронах. Люди убивают людей, и ты едешь поддерживать это. Это все равно, что выступать у Гитлера", – подчеркнул он.

Певец отметил, что не намерен "обливать грязью" украинских звезд, которые избрали "аполитичную" позицию и, несмотря на агрессию России в отношении Украины, продолжают зарабатывать деньги в стране-агрессоре. "Вы имеете право быть тем, кем вы являетесь, вы можете выбрать любую сторону, выступать там, где вы выступаете. Это ваша собственная позиция, ваша собственная ментальность, ваше отношение к стране", – сказал он.

Однако, по мнению артиста, такое поведение непременно скажется на популярности этих певцов внутри страны.

"Я думаю, что и сама Лобода свое получит и любой, кто принял такую аполитичную позицию. Да, их здесь ждут, у них есть поклонники в Украине, но такого бешеного успеха они здесь не получат. Потому что все равно будет преобладать категория людей, которые недовольны".

"У тебя же есть цех, сцена, где ты встречаешь таких же, как ты. И там будет, пожалуй, подавляющее большинство, которые вряд ли тебе спасибо скажут за это. Вряд ли они будут счастливы с тобой обниматься и пожать тебе руку или поцеловать", – заявил Харчишин.

Отвечая на вопрос, "где зрада" в том, чтобы выступать в России, он спросил: "Вы серьезно? Выступать в стране, из-за которой погибают наши граждане? Это правительство, которое есть в России, поддерживается очень высоким процентом граждан. Это все равно, что выступать у Гитлера".

Как писал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода, проживающая и работающая в России, отказалась выступать на церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Она покинула зал еще до начала мероприятия.