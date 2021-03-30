Смішні фото диких тварин, яких застали зненацька

Яна Сончковская Шоу 16:50, 30.03.2021 Оновлено: 17:00, 30.03.2021

Фотографам іноді вдається спіймати чудові кадри із життя диких звірів. Щоб зробити вдале фото, репортерам доводиться годинами спостерігати за тваринами.

OBOZREVATEL зібрав найнеочікуваніші позування тварин у природі – їх явно застали зненацька.

Ведмідь захотів охолодитися.

Ведмідь плюхнувся в басейн.
Reddit/TotallyNotLying

Білка запропонувала фотографу шматочок зі свого обіду.

Білка захотіла поділитися з фотографом.
Instagram/squirrels_by_fotoscenen

Птахи сваряться в польоті за шматочок горіха.

Птахи не поділили горіхи.
Turnip Towers

Вівці прилягли відпочити на дорозі.

Овечки гріються на сонечку.
Jon Rafman

Білочка намагається спіймати горішок.

Білочка в польоті за горішком.
Niki Colemont

Отара овець перекрила дорогу.

Нашестя овець на дорозі.
Jon Rafman

Ведмідь знайшов гарне місце для риболовлі.

Ведмідь на полюванні
Jon Rafman

Дельфін здивував відвідувачів набережної.

Відпочивальники не очікували побачити дельфіна.
Jon Rafman

Пінгвіни в пошуках нового дому.

Сімейство птахів на прогулянці
Jon Rafman

Миле позування білочки потрапило в об'єктив фотографа.

Білочка вигризла серце з яблука.
Instagram/squirrels_by_fotoscenen

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