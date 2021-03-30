Смішні фото диких тварин, яких застали зненацька
Фотографам іноді вдається спіймати чудові кадри із життя диких звірів. Щоб зробити вдале фото, репортерам доводиться годинами спостерігати за тваринами.
OBOZREVATEL зібрав найнеочікуваніші позування тварин у природі – їх явно застали зненацька.
Ведмідь захотів охолодитися.
Білка запропонувала фотографу шматочок зі свого обіду.
Птахи сваряться в польоті за шматочок горіха.
Вівці прилягли відпочити на дорозі.
Білочка намагається спіймати горішок.
Отара овець перекрила дорогу.
Ведмідь знайшов гарне місце для риболовлі.
Дельфін здивував відвідувачів набережної.
Пінгвіни в пошуках нового дому.
Миле позування білочки потрапило в об'єктив фотографа.
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