Смешные фото диких животных, которых застали врасплох

Яна Сончковская Шоу 16:50, 30.03.2021 Обновлено: 17:00, 30.03.2021

Фотографам иногда удается поймать увлекательные кадры из жизни диких зверей. Чтобы сделать удачное фото, репортерам приходится часами наблюдать за животными.

OBOZREVATEL собрал самые неожиданные позирования животных в природе – их явно застали врасплох.

Медведь захотел охладиться.

Медведь плюхнулся в бассейн.
Reddit/TotallyNotLying

Белка предложила фотографу кусочек своего обеда.

Белка захотела поделиться с фотографом.
Instagram/squirrels_by_fotoscenen

Птицы ссорятся в полете за кусочек ореха.

Птицы не поделили орехи.
Turnip Towers

Овцы прилегли отдохнуть на дороге.

Овечки греются на солнышке.
Jon Rafman

Белочка пытается поймать орешек.

Белочка в полете за орешком.
Niki Colemont

Стадо овец перекрыло дорогу.

Нашествие овец на дороге.
Jon Rafman

Медведь нашел хорошее место для рыбалки.

Медведь на охоте
Jon Rafman

Дельфин удивил посетителей набережной.

Отдыхающие не ожидали увидеть дельфина.
Jon Rafman

Пингвины в поисках нового дома.

Семейство птиц на прогулке
Jon Rafman

Милое позирование белочки попало в объектив фотографа.

Белочка выгрызла сердце из яблока.
Instagram/squirrels_by_fotoscenen

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