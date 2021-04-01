Чому коти люблять швидко бігати по будинку: названо причину
Кішки, які носяться всією квартирою, найімовірніше, страждають від самотності. За допомогою такої поведінки вони вивільняють енергію, що не витратилась протягом дня на полювання чи гру.
Про це йдеться в матеріалі Cathealth. За словами фахівців, якщо подібна ситуація склалася, необхідно постаратися більше часу приділяти своєму улюбленцю. Тоді такі епізоди "котячого божевілля" почнуть зменшуватися.
Маленькому кошеняті потрібно набагато більше активностей і уваги, ніж більш дорослому.
Крім того, швидкий біг тварини по квартирі може свідчити ще й про те, що її щось турбує. Наприклад, переїзд в інший будинок або новий графік роботи господаря.
Також божевільна метушня кішки може попереджати про хвороби. У котів нерідко з'являється гіпертиреоз, який стає причиною змін у поведінці.
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