Почему коты любят быстро бегать по дому: названа причина
Кошки, которые носятся по всей квартире, скорее всего, страдают от одиночества. С помощью такого поведения они высвобождают энергию, непотраченную в течении дня на охоту или игру.
Об этом говорится в материале Cathealth. По словам специалистов, если подобная ситуация сложилась, необходимо постараться больше времени уделять своему питомцу. Тогда такие эпизоды "кошачьего безумия" начнут уменьшаться.
Маленькому котенку требуется гораздо больше активностей и внимания, чем более взрослому.
Кроме того, быстрый бег животного по квартире может свидетельствовать еще и о том, что его что-то беспокоит. К примеру, переезд в другой дом или новый график работы хозяина.
Также сумасшедшая беготня кошки может предупреждать о болезнях. У питомцев нередко появляется гипертиреоз, который становится причиной изменений в поведении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети появился забавный ролик с котом в главной роли, который "научился" играть на пианино. Его хозяйка запечатлела этот момент и домашний питомец стал звездой интернета.
Кот необычного окраса удивил пользователей. Жительница США по имени Кэти Дуда забрала к себе домой двух котят из приюта. У одного из них, как выяснилось потом, есть большое темное пятно в форме сердца.