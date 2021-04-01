Почему коты любят быстро бегать по дому: названа причина

Кошки, которые носятся по всей квартире, скорее всего, страдают от одиночества. С помощью такого поведения они высвобождают энергию, непотраченную в течении дня на охоту или игру.

Об этом говорится в материале Cathealth. По словам специалистов, если подобная ситуация сложилась, необходимо постараться больше времени уделять своему питомцу. Тогда такие эпизоды "кошачьего безумия" начнут уменьшаться.

Маленькому котенку требуется гораздо больше активностей и внимания, чем более взрослому.

Кроме того, быстрый бег животного по квартире может свидетельствовать еще и о том, что его что-то беспокоит. К примеру, переезд в другой дом или новый график работы хозяина.

Также сумасшедшая беготня кошки может предупреждать о болезнях. У питомцев нередко появляется гипертиреоз, который становится причиной изменений в поведении.

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