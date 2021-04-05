Група "На-На" після концертів у Криму зібралася до Києва: нардеп звернувся в СБУ

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко

звернувся в Службу безпеки України (СБУ) з приводу майбутнього концерту в Києві російської групи "На-На".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що направив у відомство депутатське звернення. "У травні 2019 російська група незаконно відвідувала окупований Крим і виступала в Сімферополі", – уточнив парламентарій.

СБУ він поставив такі запитання:

Чи заборонено групі "На-На" в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму?

Якщо такої заборони не існує, то чи має намір СБУ його розглянути?

Звернення Гончаренка в СБУ Facebook Гончаренка

Гончаренко вимагає пояснити законність проведення концерту "На-На" в Києві Facebook Гончаренка

Тим часом в Україні вже продають квитки на концерт "На-На" 25 вересня 2021-го в Жовтневому палаці (Київ).

"Це буде неймовірне шоу, яке ми всі так чекали! Перевірені часом і всіма улюблені хіти, під які ми танцювали на дискотеках, щирість і музичні сюрпризи. Легенда повертається! І цей концерт стане справжньою подією, адже музиканти відтворюють ту саму атмосферу своїх божевільних концертів 90-х!" – відзначається в афіші.

Продаж квитків на концерт "На-На" в Києві Сриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мінкульт вилучив російського репера Басту (Василя Вакуленка) зі списку осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, і тепер він збирається з концертом до Києва.