15 котів, феноменально схожих на наших бабусь. Фото

Між котами і сільськими бабусями, виявляється, є багато спільного. На порталі Reddit у спільноті Babushkats користувачі переодягають пухнастих чотирилапих у жінок похилого віку.

Коти в екстравагантному образі мають дуже кумедний вигляд. OBOZREVATEL зібрав найсмішніші фото домашніх улюбленців у хустинках.

Кішці одягли вишиванку на свято і вона стала зіркою соцмереж.

Українське кошеня одягнене в традиційний одяг у Києві. Reddit/vagueyeti

Кішка хотіла бути схожою на іграшку-мотрійку.

Кішка позує поряд із мотрійками. Reddit/Babushkats

Киця схожа на милу бабусю, яка хоче насипати внучатам борщу чи пригостити млинцями.

Кішка схожа на милу енергійну бабцю. Reddit/metroscope

Стильному і гордому котові одягли екстравагантну хустку.

Стильний кіт-бабуся в чорній хустинці. Reddit/IdRatherHaveACookie

Кошеня прикинулося бабусею в салатовій хустці.

Хазяйка зробила капелюх із серветки. Reddit/Briquetto

Сільські бабусі енергійні, як котики.

Кішці одягли гарну ажурну хустку. Reddit/Good_Natured_Guy

Цей красень має екстравагантний образ у стилі бабусі.

Капелюх прикрасив милого котика. Reddit/thrawayb

Миле фото втомленого котика, який закутався в ковдру.

Кіт закутався в покривало і став схожий на бабусю. Reddit/PasscodeisTaco

Котики-сфінкси у в'язаних хустинках влаштували дружні посиденьки.

Сфінкси у в'язаних светрах схожі на сільських бабусь. Reddit/crazymunch

Хазяїни котиків часто одягають їх в смішні вбрання і викладають в мережу.

Котику пасує біла хустинка. Reddit/IdRatherHaveACookie

Подружки-киці одягли яскраві хустинки.

Дві подружки-бабусі гуляють на вулиці. Reddit/Faragay_69s

Дуже стильна кішечка-сфінкс має яскравий образ з хустинкою.

Котик породи сфінкс у яскравому образі бабусі. Reddit/Babushkats

Коли кіт вилазить з-під ковдри, стає схожий на бабусю.

Стильний кіт в образі бабусі. Reddit/notNoha

Втомлений кіт в хустинці схожий на бабусю після виконання усіх домашніх справ.

Котик лежить в образі бабусі. Reddit/IdRatherHaveACookie

Кіт позує для вінтажної фотосесії.

Котик у вінтажному образі бабусі. Reddit/halbmondkatze

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