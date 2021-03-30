15 котов, феноменально похожих на наших бабушек. Фото

Между котами и бабушками, оказывается, есть много общего. На портале Reddit в сообществе Babushkats пользователи переодевают своих пушистых четвероногих в женщин преклонного возраста.

Коты в экстравагантном образе выглядят очень забавно. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото домашних любимцев в платочках.

Кошке одели вышиванку на праздник и она стала звездой соцсетей.

Украинский котенок одет в традиционную одежду в Киеве. Reddit/vagueyeti

Кошка хотела быть похожей на матрешку.

Кошка позирует рядом с матрешками. Reddit/Babushkats

Кошка похожа на милую бабушку, которая хочет насыпать внучатам борща или угостить блинами.

Кошечка похожа на милую энергичную бабушку. Reddit/metroscope

Стильному и гордому коту одели экстравагантный платок.

Стильный кот-бабушка в черном платочке. Reddit/IdRatherHaveACookie

Котенок притворился бабушкой в салатовом платке.

Хозяйка сделала коту шляпу из салфетки. Reddit/Briquetto

Деревенские бабушки энергичные, как котики.

Кошке одели красивый ажурный платок. Reddit/Good_Natured_Guy

Этот красавец надел экстравагантный образ в стиле бабушки.

Шляпа украсила милого котика. Reddit/thrawayb

Милое фото уставшего котика, закутавшегося в одеяло.

Кот укутался в покрывало и стал похож на бабушку. Reddit/PasscodeisTaco

Кошки-сфинксы в вязаных платочках устроили дружеские посиделки.

Сфинксы в вязаных свитерах похожи на сельских бабушек. Reddit/crazymunch

Хозяева кошек часто одевают их в смешные наряды и выкладывают в сеть.

Котику идет белая косынка. Reddit/IdRatherHaveACookie

Подружки-кошки надели яркие платки.

Две подружки-бабушки гуляют на улице. Reddit/Faragay_69s

Очень стильная кошечка-сфинкс в ярком образе с платком.

Кошка породы сфинкс в образе бабушки. Reddit/Babushkats

Когда кот вылезает из-под одеяла, становится похож на бабушку.

Стильный кот в образе бабушки. Reddit/notNoha

Уставший кот в платочке похож на бабушку после выполнения всех домашних дел.

Котик лежит в образе бабушки. Reddit/IdRatherHaveACookie

Кот позирует для винтажной фотосессии.

Котик в винтажном образе бабушки. Reddit/halbmondkatze

Ранее OBOZREVATEL писал: