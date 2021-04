10 фраз англійською, яких нас навчали, але їх насправді ніхто не вживає

У XXI столітті знання англійської мови "must have" у житті кожної людини, яка любить подорожувати, користується інтернетом і будує успішну кар'єру. Дехто непогано вивчив іноземну мову в школі та інституті, а зараз цілком вільно спілкується англійською.

Але з часом багато які вирази йдуть з ужитку. Новинний портал AdMe зібрав слова і фрази, які кожен завчив на шкільних уроках, але тепер вони можуть справити враження про вас як про безграмотну чи невиховану людину.

Замість "How do you do?" варто вживати "How are you?".

Запитуючи, як справи англійською, краще вживати: How are you? pexels.com

Форму вітання "How do you do?" пам'ятає кожен школяр. Проте вона вже давно застаріла і звучить занадто формально. Замість цієї фрази краще використовувати аналоги: How are you? How are you doing? або What's up?

Замість "pupil" варто вживати "student".

Слово "pupil" застаріло. pexels.com

"I am a pupil" – говорили усі учні про себе на уроках англійської мови. Проте зараз це прозвучить старомодно й формально. Краще сказати "student, schoolboy, schoolgirl".

Замість "little" варто вживати "small".

Слово "little" краще замінити на "small". pexels.com

Щось маленьке краще описати "small". "Little" має ще інше значення – маленький по відношенню до мене. Крім того, "little" дехто перекладає як нікчема, якщо мова йде про іншу людину. Це слово доречно, якщо хтось розповідає про молодшого брата, сестру або будинок. В інших випадках краще використовувати синоніми: "small, tiny, petite".

Обід і вечерю замість "dinner і supper" варто називати "lunch і dinner".

Слово "supper" в англійській мові має релігійний підтекст. pixabay.com

У старих підручниках англійської сніданок, обід і вечерю називали breakfast, dinner і supper. "Lunch" раніше перекладали як перекус. Жителі англомовних країн "lunch" називають обід, а "dinner" – вечірній прийом їжі. "Supper" і зовсім не використовується у повсякденному житті, оскільки слово має релігійний підтекст. Наприклад, картина "Таємна вечеря" перекладається як "The Last Supper".

Якщо ваша англійська вимова не дотягує до королівського рівня, краще вживати "will" замість "shall".

Слово, що означає майбутній час в англійській мові, "shall", давно не вживається. pixabay.com

Вживати слово "shall", щоб підкреслити майбутній час із займенниками "I" та "we". Проте, в цьому випадку фрази звучатимуть старомодно, адже "shall" використовується в офіційних зверненнях і документах.

Якщо назвете людину "fat" – ви її образите.

Слово "fat" недоречно вживати в англійській мові. pixabay.com

Слово "fat" (товстий) в сучасних англомовних країнах сприймається як дискримінація щодо повних людей. Вживаючи його, ви справите враження грубої людини, яка насміхається з недоліків інших.

Також ви образите людину, якщо скажете їй "stupid" (дурний), "insane, crazy" (божевільний), "lame" (ущербний), "dumb" (тупий), "differently abled" (покалічений).

Замість "not at all" краще вживати "it’s my pleasure".

Вираз "not at all" вважають застарілим. pixabay.com

Експерти англійської мови закликають відмовитися від виразу "not at all" як відповіді на вдячність. Є багато інших способів небанально відповісти на подяку: "it's my pleasure, do not mention it, happy to help, anytime, no worries".

Замість "hip" варто вживати "trendy".

Слово "hip" вживали ще в 1960-х роках. pexels.com

Слово "hip" означає модний, але воно було популярним у 60-70-ті. Зараз вираз "to be hip" звучить старомодно. Про трендові речі заведено говорити "trendy, fashionable, hot, to be in, catch on with".

Замість "stewardess" потрібно вживати "flight-attendant".

Слово "stewardess" вийшло з ужитку. pexels.com

Англійська мова позбувається гендерної нерівності, тому всі назви професій, які вказують на жіночий або чоловічий рід, змінюють на гендерно-нейтральні. З цієї причини слова "steward, stewardess" замінили на "flight-attendant".

Замість "single" варто вживати "self-partnered".

Слово "single" може образити людину. Instagram/emmawatson

Раніше слово "single" – самотній, використовувалося для сімейного статусу – неодружений або незаміжня. Це ображає людей, наче б якщо в когось немає пари – він неповноцінний. Зараз вирішили позбутися цього слова. Замість "single" краще говорити "solo-person". За прикладом Емми Вотсон, "self-partnered" – сам собі партнер.

