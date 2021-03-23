Не встигли ми обговорити відпочинок Путіна і Шойгу в стилі "Горбата тайга", а його герої - відпочити після відпочинку, як грянула "біда". Виявилося, у Європейського союзу немає необхідності в "Супутнику V". Про це в неділю, 21 березня, розповів єврокомісар з питань внутрішнього ринку, глава спеціальної групи по вакцинам Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу TF1. На наступний день "все змішалося в домі Оболенських" - Путін скликав нараду з питань вакцинації, на якій пообіцяв зробити щеплення.

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Но обо всём по порядку.

"Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведём в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен „Спутник V" и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в Европейском союзе вакцины — прим. авт.) производились массово и массово же применялись", — сказал Тьерри Бретон. "Сегодня мы, безусловно, имеем возможность поставить 300–350 млн доз к концу июня, а значит, к 14 июля мы сможем достичь коллективного иммунитета в Европе", — считает он (по данным статистической службы (Eurostat), общая численность населения Европейского союза на 1 января 2020 года составила 447,7 млн человек).

По мнению еврокомиссара, для достижения коллективного иммунитета европейцам вполне хватит четырёх ранее одобренных вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как считает Тьерри Бретон, в Европейском союзе в приоритете препараты, которые разработаны и производятся на его территории. Он также отметил, что у России есть проблемы с производством "Спутника V". "Если им (российским компаниям — прим. авт.) будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии... но сейчас приоритет отдан европейцам", — отметил еврокомиссар.

Тьерри Бретон сделал логичное и прозрачное заявление: Европейский союз делает ставку на собственные вакцины и наращивает их производство. В российской вакцине европейцы не нуждаются. Однако если Россия не сумеет масштабировать производство "Спутника V", Европейский союз будет готов оказать помощь — но лишь во втором полугодии 2021 года, когда освободятся производственные мощности европейских компаний.

Но не тут-то было. В аккаунте "Спутника V" в соцсети Twitter был опубликован следующий пост: "Комиссар @ThierryBreton явно предвзято относится к вакцине „Спутник V" только потому, что она российская. Он игнорирует то, что эта вакцина более эффективна и безопасна, чем некоторые другие вакцины, одобренные в ЕС. Его комментарии заставляют „Спутник V" не проходить процедуру утверждения EMA, потому что @ThierryBreton считает, что с вакцинацией из ЕС все в порядке, и „Спутник V" не нужен. Довольны ли европейцы подходом Бретона к вакцинации?"

Забавно, "Спутник V" — вакцина российская, а посты в её аккаунте в Twitter публикуются на английском. А как же "одна из самых интересных и важных поправок в Конституцию РФ", как вещала в 2020 году роспропаганда, о том, что русский язык — это язык "государствообразующего народа". Неужто её, как и остальные поправки, придумали для отвода глаз народа, который в сухом остатке проголосовал за то, чтобы Путин был президентом России до 2036 года — в сумме 36 лет, получил беспрецедентные гарантии неприкосновенности, а также неограниченные полномочия.

Да и вообще, какое дело российским властям до европейцев в частности и "загнивающего Запада" в целом, если у них есть 147 млн россиян, которых надо вакцинировать. Ещё 2 декабря 2020 года Путин объявил масштабную вакцинацию, но вакцинная бричка застряла на старте. Страна, которая ещё в августе прошлого года в спешке зарегистрировала вакцину после I-II фаз клинических испытаний (напомним, в них участвовало всего 76 человек), за 4-е месяца смогла вакцинировать 4,3 млн граждан — 2,9% населения.

"В целом по России прививки от коронавируса сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан получила два компонента вакцин", — констатировал в понедельник, 22 марта, Путин по время совещания по вопросам вакцинации. По его словам, для вакцинации 60% взрослого населения страны понадобится более 69 млн доз.

Если вакцинная бричка в России будет ехать с той же скоростью (порядка 1 млн вакцинированных в месяц), то докатится до финиша она, в лучшем случае, через 2,5–3 года. К примеру, 22 марта российская пресса сообщила о дефиците вакцины в Курганской области. По словам местного населения, людей не вакцинируют и не записывают, так как препарата нет, и когда он появится, не говорят. Ранее в прессе появлялись новости о дефиците "Спутника V" в других регионах, в частности, в Санкт-Петербурге, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии.

Но вместо того, чтобы обеспечить вакцинами россиян, российские власти продолжают играть на вакцинной геополитической шарманке. "География использования российского „Спутника V" активно растёт", — заявил на совещании Путин. По его словам, интерес к российской вакцине "проявляет всё больше государств по всему миру", "это 55 стран, в которых проживают в общей сложности 1,4 млрд человек", а "в ближайшее время в странах наших партнёров количество людей, которые проживают в этих странах, будет 2,5 млрд человек" (попахивает женским аудиотренингом в духе "...я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины без ума от меня...")

Если российские власти будут поставлять вакцины другим странам такими же темпами, как, собственно, россиянам, то вакцинация не закончится никогда. Россия уже сорвала поставки по целому ряду контрактов. К примеру, в Парагвай, который оплатил 500 тыс. доз "Спутника V", но получил всего 4 тыс. Из-за этого в стране вспыхнули массовые и ожесточённые акции протеста, люди скандировали на улицах: "Мы заплатили за вакцины, которых здесь нет!" и требовали отставки главы государства. Президенту Парагвая пришлось отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников, чтобы успокоить народ, но надолго ли — Россия так и не поставила оплаченные 496 тыс. доз, и неизвестно, когда выполнит условия подписанного контракта.

Однако вместо того, чтобы вакцинировать россиян и выполнять обязательства по контрактам, российские власти продолжают тыкать "Спутником V" в европейцев. На всё том же совещании Владимир Владимирович ответил на заявление Тьерри Бретона. "Один из ответственных работников Еврокомиссии заявил, что нам не нужен „Спутник V". Странное заявление. Мы ничего никому не навязываем", — сказал он, и затянул старую песню о "самой лучшей в мире вакцине".

Новость о том, что Россия никому ничего не навязывает, звучит особенно цинично с учётом того, как российские власти пытаются пролезть на европейский рынок. "Спутник V" не получил разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), однако Москва умудрилась навязать его ряду европейских стран, тем самым подставив их по удар. К примеру, в Словакии из-за российской вакцины разразился правительственный кризис. В отставку ушёл министр здравоохранения, на очереди — премьер-министр, который принял решение по "Спутнику V" в обход мнения народа, правительства и президента Словакии.

Не зря в народе говорят, что надо беречь платье снову, а честь — смолоду. Гонка вакцин, которую инициировала Россия, а также кампания по дезинформации западных вакцин и производителей (в частности, британской вакцины AstraZeneca, которая стоит в три раза дешевле, чем российская, а потому является серьёзным конкурентом) ударила в первую очередь по репутации "Спутника V". С учётом срыва поставок, а также наращивания европейцами производственных мощностей — один только Pfizer анонсировал выпуск 2 млрд доз в 2021 году, Россия рискует растерять даже подписанные контракты.

Не спасёт ситуацию и вакцинация Путина, которая состоится во вторник, 23 марта. В Кремле сообщили, что она не будет публичным мероприятием, и пока непонятно, какой из вакцин (неужто, Pfizer?..) Но после многократных заявлений президента России в духе "ихтамнет", даже публичная вакцинация не заставит мир поверить в то, что 68-летний, по слухам, серьёзно болеющий Путин привьётся "Спутником V", который не прошёл III этап клинических испытаний.

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