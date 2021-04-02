У Росії в аеропорту зіткнулися два літаки. Відео НП

В аеропорту Сургута (Росія) 1 квітня на землі зіткнулися два літаки ATR-72 і ЯК-40. Обидва повітряних судна отримали пошкодження.

На момент зіткнення пасажири і члени і екіпажів у літаках були відсутні, тому ніхто не постраждав, повідомили на сайті Уральського слідчого управління на транспорті СК РФ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередніми даними, 1 квітня 2021 року о 22:45 в аеропорту міста Сургута під час технічного обслуговування літаків у повітряного судна ATR-72, який перебував з запущеними двигунами, стався мимовільний рух. В результаті чого скоєно наїзд на повітряне судно ЯК-40, що знаходилося на стоянці", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у США у літака Boeing 777 авіакомпанії United Airlines відразу після зльоту з Денвера загорівся правий двигун, уламки якого впали на житлові будинки.