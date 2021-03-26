З приходом Джозефа Байдена в Білий дім російська пропаганда стала надзвичайно активно мучити себе тезою про Україну, що нібито знаходиться під зовнішнім управлінням. У Кремлі і, не тільки в ньому, спати не можуть, страждаючи питанням: як визволити Україну з-під нього.

Далі текст мовою оригіналу

Россияне строго следуют завету Ельцина, который в 1997 г. поучал своих чиновников: "Проснулся утром – подумай, что ты сделал для Украины?". Им было бы логично в прошлом году вписать в свою конституцию отдельную статью: "Думай об Украине днём и ночью", а не аморфное положение о заветах предков. Но не додумались, притом, что думали над этим они всем референдумом.

Страшилка о внешнем управлении Украиной от россиян, начинающих свою историю с призыва варяг Рюрика и фразы "Земля наша обильна, а порядка в ней нет", звучит комично и неуместно. Одно из двух: или Рюрика с варягами из своей истории выкиньте, или уплатите компенсацию за своё управление Украиной. По крайней мере, пообещайте её уплатить, как Ленин полякам.

Тем более, что порядка на России, как не было, так и нет. Несмотря на то, что Александр Невский приглашал для его наведения Батыя с китайскими советниками. Но от этого порядка тоже не прибавилось. Монголы дважды пытались там провести перепись по образцу Китая, чтобы сделать сбор налогов прозрачным и снизить произвол чиновников, но встретили такое сопротивление, какого не встретили воины Батыя. В итоге они договорились с Александром Невским: вот тебе ярлык на старшинство среди Рюриковичей, вот цифра дани, которую ты должен сдавать, но её сбор – твои проблемы и отвечаешь головой.

На этом внешнее управление из Орды будущей Московией и закончилось. Орда даже не стала обязывать её строить дороги и вводить службу ямщиков. Вносите свою долю налогов на поддержание армии империи, а соответственно и своей безопасности, и управляйтесь, как хотите. Цари ордынские, как именовали их московские летописцы, лишь оставили себе право утверждать двух старших – великого князя и митрополита, во избежание недоразумений.

Золотая Орда махнула рукой на Московию как безнадёжно варварское место, не стоящее усилий по наведению в нём порядка, и стала строить в степи, в том числе украинской, города среднеазиатского образца с банями и караван-сараями. Она проложила через степи новую ветвь Шёлкового пути к Дунаю. Поэтому историки называют эти неукреплённые города из саманного кирпича золотоордынскими. В Украине они прекратили своё существование к началу XV в. из-за эпидемии чумы, общего упадка глобальной торговли и по политическим причинам.

Когда на рубеже XVIII-XIX вв. Болтин, Карамзин и другие историки засели за написание истории государства российского, то ввели для периода от нашествия Батыя до стояния на Угре название монголо-татарское иго. До них о том, что было иго не писали. В отсталости Московии, на которую указывали европейцы, винили поляков и Смутное время, а не Батыя. Как выглядело иго не могли объяснить внятно даже советские историки, когда возложили на Батыя ответственность за отсталость. Иллюстрировали это иго картиной 1908 г. художника Сергея Иванова "Баскаки". Но институт баскаков упразднили в Орде после 1275 г. и как иго выглядело ещё 200 лет до стояния на Угре непонятно. Летописцы о нём ничего не сообщают, кроме того, что дань в Сарай отправляли. Всенародная радость из-за избавления от ига и дани в 1480 г. ими тоже не отмечена, поскольку иго может и прекратилось, но дань осталась.

В связи с этим Гумилёв с конца 1970-ых стал аккуратно предлагать заменить иго термином симбиоз Московии с Ордой. Де-факто он передал Московию под внешнее управление Орде, которого не было. Слово симбиоз позволяло достичь ряд текущих целей: обнулить навсегда позорное иго, снять проблему отсутствия своих государств у тюркских народов РСФСР и вновь выступить единым фронтом против 200 рыцарей-крестоносцев как ударного отряда будущего коллективного Запада и НАТО.

КПСС не захотела или не успела ввести в широкий оборот идею о полезном симбиозе с Ордой, но это пытался некоторое время с 2016 г. делать Кремль, придавленный санкциями за аннексию Крыма и другие свои художества. С 2019 г. Кремль пропаганду симбиоза свернул и прекратил, поскольку татары из Казани стали всё активней говорить о необходимости внести этот симбиоз в конституцию РФ и заключить новый союзный договор. Москва ответила на это фактическим запретом изучать в школах все языки народов РФ, кроме русского языка, и обновлением статьи Уголовного кодекса о сепаратизме.

Идею о полезном симбиозе Московии и Орды отменили и монголо-татарское иго вернули на место. Но русские пока не требуют выплаты за него компенсации, как негры в США, где горсовет города Эванстон (пригород Чикаго) в марте постановил выплатить по $ 25 тыс. тем его жителям, которые докажут, что их предки жили в городе с 1919 по 1969 г. и страдали от расовой сегрегации. Русские с татар и бурятов такую компенсацию вряд ли потребуют, так как те могут потребовать от них компенсацию за столетия бездарного внешнего управления из Москвы со времён взятия Казани с Астраханью и покорения Сибири Ермаком.

Эта сумма явно будет больше, чем дань, отправлявшаяся с перебоями Москвой в Орду. Можно поднять и вопрос о двадцатилетних недоимках по дани во время "Великой замятины" в Орде и обнаружить, что иго было отнюдь не монголо-татарским, а московским, поскольку дань исправно собирали, но хану не передавали.

Нынешняя информкомпания об Украине под внешним управлением имеет две основные цели.

Первая, исключить возможность постановки вопроса Украиной и Беларусью о получении компенсации с РФ за время пребывания этих стран под внешним управлением Москвы. Это одна из причин, по которой в Москве носятся с постулатом о трёх братских народах, притом, что не могут объяснить, какие братские узы кроме Рюрика связывали кривичей и дреговичей Беларуси с вятичами и радимичами на Оке и Волге, а тех с полянами на Днепре, древлянами, волынянами и белыми хорватами Карпат. Поляне на Висле и Дунае явно большие им братья, чем вятичи и радимичи.

Вторая цель, создать обоснование для нового вторжения в Украину с целью освободить её от некоего внешнего управления. Потребность в таком обосновании очевидна, поскольку уже нельзя как в 2014-2015 г. рассказывать гражданам РФ, что они едут воевать в Украину, так как её армия убивает детей и стариков. После разрушения российской авиацией Алеппо и других сирийских городов население РФ убийствами детей и стариков сложно возбудить. Но гораздо больше, чем это ситуацию для Москвы осложняет тот факт, что команду Зеленского даже Лавров не в силах назвать "кровавой хунтой", захватившей власть при госперевороте. Поэтому Кремлю остаётся только юзать тезис об освобождение Украины от якобы внешнего управления, чтобы обосновать свои имперские поползновения.

С внешним управлением Украиной тоже уйма проблем. Знаменитый профессор Соловей ещё до президентских выборов 2019 г. в Украине со вздохом говорил, если бы украинцы делали всё так, как им советуют из Вашингтона и Брюсселя, то дела у них шли бы гораздо лучше. Такое мнение высказывал в Москве не только он. В Украине тоже многие считают, что было бы хорошо пригласить несколько дружин варягов, особенно на должности судей, которых как не люстрируй, а они всё равно чудят. Так что, внешнее управление и варяги не особо пугают украинцев. Им гораздо больше озабочена Москва, которой исторически не повезло с внешним управлением.

Рюрик сбежал в неизвестном направлении. Его условные потомки с наведением порядка не справились и в 1097 г. окончательно и официально на съезде в Любиче разделили недоимперию русов на ряд суверенных государств. Потом долго уточняли границы между ними.

Батыя, в отличие от Рюрика, не приглашали. Он сам пришёл и предложил услуги и опыт китайского менеджмента. Беларусь и Украина от его услуг категорически отказались. Холм и ещё два украинских города, которые Батый не смог взять, Сталин отдал Польше, а историкам приказал создать культ павшего Козельска и Александра Невского, который согласился на внешнее управление из Орды. Но вскоре Орда сама отказалась от этого проекта.

Поляки и украинцы, глядя на Смутное время в Московии, тоже предлагали ей услуги по организации эффективного менеджмента. Но московиты то соглашались, то передумывали, а у поляков и украинцев хватало своих проблем и без них. После Переяславского договора в Московию пригласили церковных деятелей и профессоров из Украины, но это явно не было системным управлением ею из Киева. Затем царь Пётр попросился в Европу и пригласил в Московию иностранцев, чем обеспечил ей рывок без прямого внешнего управления. Позже три императрицы – Анна, Елизавета и Екатерина завозили в разном количестве иностранцев и это давало неизменно позитивный эффект. Затем была опора на собственные силы Николая I и новый приток реформ по образцу Европы при Александре II, который оживил империю. Александр III вернулся к политике Николая I. В мягкой версии её стремился продолжать и Николай II, несмотря на пинки, которые с 1905 г. получал за это от революции.

Ленин и большевики молились на пролетарскую революцию в Германии. По их мнению, только она и могла помочь РСФСР построить социализм. Но вскоре скатились к обычной имперской политике и опоре на собственные силы, страшно ругая Европу и США, что те не хотят продавать им свои технологии. СССР однозначно нельзя назвать государством под внешним управлением. При том, что большевики готовы были перевести русский язык на латыницу и передать управление СССР пролетарскому Интернационалу, но тот оказался по большей части их собственной мистификацией.

С осени 2014 г. в РФ объявлен "разворот на Восток". В его контексте призыв перейти на юани Лаврова 22 марта перед визитом в Китай, выглядит больше, чем мелкая лесть Пекину. Москва уже шесть лет пытается убедить Пекин, что готова перейти под внешнее управление Китая в обмен на обещание распространить затем его и на Европу. Зависть не только одной КПРФ, но и многих россиян к китайцам, где и компартия у руля и капитализм процветает, не секрет. В китайской автократии, по их мнению, тот замечательный порядок, которого нет и никогда не было на Руси. Его и надо импортировать, а не западные либерализм, демократию и социализм.

Россиянам явно хочется, чтобы и их, подобно Украине, кто-нибудь взял под своё внешнее управление, и это предлагают Китаю. Получается повтор истории – от приглашения Рюрика к приглашению товарища Си. Но если Рюрик с братьями вроде как быстро согласился, то Си и ЦК КПК торгуются с Кремлём шестой год. Есть две внешние причины, осложняющие этот торг.

Первая, с переходом РФ под внешнее управление КНР и перспективой её поглощения не согласятся другие государства и будут всячески этому мешать. Вторая, длинный список разнообразных проблем от безопасности до экологии, которые создаёт РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен недвусмысленно высказался 24 марта об этом в Брюсселе.

Так что, если в РФ столь активно мечтают о внешнем управлении, то есть только один способ достичь консенсуса – передать её территорию под управление ООН. Подобно тому как Лига Наций после Первой мировой войны передала на 20 лет под внешнее управление Великобритании, Италии и Франции часть территорий бывшей Османской империи, налагая на них обязательство создать там новые и жизнеспособные государства.

Поскольку со времён приглашения Рюрика порядка на России как не было, так и нет, и кроме угроз и других неприятностей с этой территории ничего не исходит, то передача её под управление ООН будет для всех оптимальным решением проблемы. Это однозначно лучше, чем поглощение их Китаем, или волны нарастающей агрессивности, исходящие из Москвы.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.