У Путіна заявили, що не сприймають серйозно погроз США

У Кремлі заявили, що не сприймають серйозно погроз Сполучених Штатів Америки про наслідки в разі, якщо Москва продовжить агресію проти України.

Такою позицією російської влади поділився прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його слова процитувало пропагандистське агентство ТАСС.

"Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз... Що більше ти вимовляєш такі фрази, то більше вони девальвуються", – висловився він.

Так представник Кремля прокоментував заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що президент Джо Байден досі дотримується позиції, що Росії доведеться "заплатити ціну", якщо вона діятиме "агресивно та безвідповідально".

За словами Пєскова, "РФ ні для кого ніколи не становила й не становить загрози", а також нібито ніколи не займалася агресивними діями.

Зазначимо: речниця президента України Юлія Мендель повідомила, що Володимир Зеленський подав запит на переговори з главою РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію конфлікту на Донбасі, проте відповіді на цю ініціативу поки немає.

Натомість Дмитро Пєсков спробував заперечити факт звернення Зеленського до Путіна, заявивши, ніби нічого про це не знає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив односторонні провокації Росії на українському Донбасі з очільником МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном і главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.