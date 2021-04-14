У Путіна прокоментували розмову з Байденом та оцінили ймовірність зустрічі

Тон телефонної розмови президентів РФ Володимира Путіна і США Джо Байдена був діловим, а обговорювати деталі їх можливої зустрічі поки передчасно.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що за кількістю тем, які було порушено з двох сторін під час розмови, можна зробити висновок, що "бесіда була досить тривала за часом".

Представник Кремля уточнив, що президенти не обговорювали тему ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Водночас він констатував, що про місце й час зустрічі Путіна та Байдена говорити рано.

"Це нова пропозиція, вона буде вивчатися, буде проводитися аналіз... Лідери домовилися, що тема такої зустрічі буде обговорюватися вже далі через дипломатичні канали", – підкреслив Пєсков.

На питання, чи планують Путін і Байден обговорювати ситуацію на Донбасі, він відповів, що "сторони поки не планують перелік тем для обговорення".

Також прессекретар залишив без коментарів тему того, чи буде Москва при опрацюванні можливості зустрічі лідерів порушувати питання, щоб Байден вибачився за заяву про те, що "Путін – убивця", і чи буде президент РФ переформульовувати приказку "Хто як обзивається, той так і називається".

Тим часом, газета Iltalehti пише, що канцелярія президента Фінляндії поінформувала Москву та Вашингтон про те, що готова провести в себе можливий саміт президентів Росії та США. Також свої послуги запропонували Австрія та Ісландія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Байден подзвонив Путіну, закликав "знизити градус" на кордоні з Україною і запропонував зустрітися.