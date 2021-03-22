Путін розповів, коли вакцинується проти коронавірусу: в мережі відреагували

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у вівторок, 23 березня, він вакцинується проти коронавірусу. На цей момент невідомо, яким саме з трьох російських препаратів йому зроблять щеплення.

Про своє рішення глава РФ оголосив у понеділок, 22 березня, під час наради з нарощування виробництва вакцин проти COVID-19. Прессекретар Путіна додав, що це не буде "публічними заходом".

"Вакцинація – це добровільний вибір кожної людини, її особисте рішення. До речі кажучи, я сам маю намір зробити це завтра", – цитує Путіна російське видання ТАСС.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов написав про вакцинацію Путіна на своїй сторінці у Twitter. Користувачі соцмережі відреагували на цю новину неоднозначними коментарями.

Одні з них не вірять у те, що президент РФ вакцинується російським препаратом, і вважають, що замість цього йому зроблять ін'єкцію вітамінів. Деякі коментатори, однак, навіть побажали Путіну здоров'я.

У мережі припускають, що замість вакцини Путіну зроблять укол вітаміну.

Користувачі не вірять у вакцинацію Путіна.

У мережі відреагували жартами.

Один із користувачів зі свого боку поскаржився, що записався в чергу на вакцинацію в лютому і мав був отримати свою дозу завтра, 23 березня. Однак йому зателефонували в понеділок, 22 березня, і сказали не приходити, бо "вакцина закінчилася і не відомо, коли буде".

Коментатор написав, що його не вакцинують вчасно.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон заявив, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" є зброєю пропаганди Кремля, і тому Путін не прищепився цим препаратом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про готовність за певних умов піти у відставку через скандал із "Супутником V".