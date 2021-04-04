Стукач-рекордсмен

Познера поганими ганчірками прогнали з Тбілісі. А в Москві він відчуває себе прекрасно. Ця людина – символ інтелектуальної корупції. Проханов – переконаний фашист. Соловйов і Кисельов – переконані циніки. А Познер – корумпований як би ліберал, він все життя люто ненавидить авторитарну чекістську дуболомну владу, якій вірою і правдою служить заради грошей і привілеїв.

Познера можна внести в книгу рекордів Гіннесса як стукача з найбільшим стажем. Він сам розповідав, що вже в 1957 році, під час Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, чекісти приставили його до американської делегації. Він обожнював американців, мріяв втекти разом з ними з проклятого совка, але стукав на них. Тобто, його стукацький стаж становить мінімум 63 роки. Точно світовий рекорд.

В Росії є безліч гідних людей, старих дисидентів, які заплатили за переконання роками в'язниці. Наприклад, майже одноліток Познера, Лев Тимофєєв – людина кришталевої репутації і багатьох талантів. Але затребувані не вони. Гуру і символ "інтелігенції" – старий стукач Познер. Поки такі як Познер будуть вважатися "моральними авторитетами", такі як Путін будуть вважатися президентами.