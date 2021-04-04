Олексій Навальний прийшов до того, до чого приходять і всі інші політичні в'язні в Росії: що єдиний спосіб домогтися шансу на звільнення – це почати голодування. У ньому як у соціальній інституції є, зрозуміло, і метафізичний виклик тиранам: дух вище плоті.

Однак головна – вельми банальна – мета такого вправи полягає в тому, що це – працює. Не завжди, але часто. Спрацювало з льотчицею Савченко і українським режисером Сенцової. Тепер цим шляхом пішов і Навальний. Тут немає місця пафосу, і Навальний прекрасно це розуміє. Розуміє, що інших варіантів просто немає: або гарантована повільна смерть без права на звільнення, або ймовірність бути визволеним з в'язниці під тиском світової громадськості.

Порівняння з Савченко і Сенцовим – не випадкові. Їх витягли в результаті міжнародних домовленостей з лідерами зарубіжних країн, а не тому, що за звільнення Сенцова вийшли сотні тисяч росіян. Вони, як ви пам'ятаєте, не вийшли. На жаль, росіянам – за порівняно рідкісним винятком – Сенцов був абсолютно байдужий, як і взагалі всі українські політв'язні та інші іноземні жертви Кремля. Але навіть якщо б такі протести і були б – такі, які зараз намітила команда Навального, – то не люди на вулицях вирішували б долю політзека.

Адже відомо, що Путін завжди робив протилежне тому, що від нього вимагає суспільство: це і вироблення рефлексу відмови від громадянської активності, і позиціонування влади як монархічного стержня, який не згинається під вимогами підданих. Таким чином, голодування Навального – це, в першу чергу, сигнал Байдену, Меркель і Макрону. Зараз все буде залежати від них. У цьому контексті заплановані в Росії мітинги всередині країни можуть зіграти лише роль фактора, що підсилює переговорні позиції зарубіжних лідерів з Путіним з питання про долю Навального.

Це не означає, що я даю тут будь-які рекомендації з приводу виходити на вулиці, з огляду на те, що ці виходи пов'язані з ризиком для життя, здоров'я і свободи. Більш того, акції в кількості 500 тисяч осіб на всю Росію – це вкрай мало для 140-мільйонної країни, хоча і цієї кількості поки не набирається: за останні два дні приріст склав лише кілька тисяч, тому неясно, коли саме наберуться 135 тисяч, що залишилися.

Ще гірше те, що в деяких населених пунктах вийти на акцію готові лише кілька людей: вони стануть легкою здобиччю для місцевих людожерів, та ще й потраплять "на олівець", оскільки за відсутності натовпу одинаки завжди світяться яскравіше. Причина такого песимізму очевидна: росіяни і без мого тексту прекрасно розуміють, що ризик і можливий результат просто непорівнянні. Стикатися з садистом в камуфляжі в реальній боротьбі – це не відео про палаци лайкать.

Одним словом, мітинг в умовах воєнного стану – це особисте рішення кожного, яке, на жаль, має до потенційного звільнення Олексія вельми і вельми опосередковане відношення. Олексія якщо і випустять, то тому, що так сказав американський президент. За великим рахунком, це єдина людина на Землі, який може врятувати в'язня путінського підвалу.

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