Після того як Лавров погрозив НАТО війною Москва примудрилася з 8 по 16 березня зробити три великі провокації персонально на адресу України, через що виникло питання: що б це значило

Далі текст мовою оригіналу

Первой стал пост Евгения Примакова в Фейсбуке 8 марта с угрозой нанести ракетные удары по инфраструктуре, командным пунктам в Украине и по правительственным зданиям в Киеве. Разумеется, в отместку за убийства стариков, детей и "мирных ополченцев" Донбасса. Такие же превентивные удары, как и захват Крыма в 2014 г., чтобы его не захватили США.

Поскольку Евгений Примаков внук экс-премьера РФ, знаменитого своей "петлёй", то он принадлежит к новой российской аристократии, как та же Ксения Собчак, и может обещать Украине ракетные удары. Притом, что в армии он не служит, высоких постов не занимает и формально работает всего лишь журналистом. Тем не менее, кремлёвские СМИ его посты не просто читают, а оперативно и активно "разгоняют" так, что вынуждают реагировать на этот шум украинские СМИ.

В искренности Примакова-внука можно не сомневаться. Его 26 июня 2018 г. не пустили в Киев как лицо представляющее угрозу нацбезопасности Украины, когда он прилетел в качестве главы "Русской гуманитарной миссии", чтобы выступить на конференции ОБСЕ. С тех пор он ещё больше обиделся на Украину. Дед мог сделать "петлю" – развернуть свой самолёт с полпути в Вашингтон, а внука развернули из аэропорта в Борисполе и отправили назад в Москву. Тоже "петля" своего рода, но позорная, да и в целом карьера у внука не задалась.

Так что, снести Киев и Борисполь он хочет вполне искренне, а тут из Кремля попросили об этом написать, поскольку на Жириновского в Украине уже почти не реагируют, и он депутат Госдумы. Если Жирик пригрозит Киев разбомбить, то бросит тень на Думу и Кремль. Если об этом заявит Примаков-внук, то он формально частное лицо, за которое власти РФ не в ответе. Если Примаков написал бы: Путин – сказочная фигня, то на него завели бы уголовное дело. Но так как на России свобода слова, то призывать разбомбить Украину и ругать президентов США может каждый россиянин, благо они меняются регулярно, что стимулирует творчество. Три президента за семь лет – есть, где разгуляться.

Однако, с президентом США россиянам, похоже, снова не повезло. В 2016 г. они кричали с воодушевлением: "Трамп наш президент", но это оказалось не так. В 2020 г. они сменили стратегию и стали хитро уверять друг друга: вот придёт Байден и по-настоящему накажет нас, не то что этот Трамп. Россия таяла в предвкушении удовольствия от порки, которую ей задаст Байден, если станет президентом. Но опять намечается разочарование: порка обещает быть настоящей, а не фиктивной с "перезагрузкой" в финале. "Перезагрузку" в отношениях между США и РФ в Белом доме не исключают, но при условии, что россияне перестанут всей толпой участвовать в выборах президента США и вместо этого доведут "обнуление" Путина до полного обнуления.

В Кремле спустя 50 дней после инаугурации Байдена стали подозревать, что с ним тоже лоханулись, как и с Трампом. Но некоторые сомнения и надежды там остаются, и седьмая годовщина оккупации Крыма удобная возможность окончательно прояснить: ху из мистер Байден для России.

Эту проверку начали с текста Примакова о ракетно-бомбовых ударах, чтобы разогреть и накалить ситуацию, прервав минско-нормандский застой. Ударным элементом операции "Проверка" должен был стать визит в Крым китайских бизнесменов как намёк на признание КНР его аннексии РФ, а финалом – доклады Лаврова и Путина. Реакция на всё это Белого дома и Байдена должна была развеять или подтвердить сомнения о качестве порки, которую Кремль выпросил для РФ.

Москва стратегию ударов, рекомендуемых Примаковым, применяла дважды, еще до его совета. Оба раза с сомнительным результатом.

Впервые во время 44-дневной Карабахской войны, когда армия Армении обстреливала российскими ракетами и, вероятно, не без участия российских военных советников, жилые кварталы городов Азербайджана. Результат для РФ и Армении был скорее отрицательный, чем положительный. Наступление армии Азербайджана эти ракетные удары не остановили и аналогичных ударов по городам Армении не вызвали, вопреки ожиданиям Москвы. В Баку не поддались на эту армяно-российскую провокацию.

Армяне лишь заработали себе имидж убийц, чем фактически обнулили свои многолетние усилия с пропагандистской компанией "Геноцид 1915 г.". Какой 1915 г., если в 2020 г. армия Армении убивала ракетами десятками мирных жителей Азербайджана без учёта возраста и пола, не давая возможности им убежать. Причём убийцы не видели лиц жертв, чем избавили себя от нервных стрессов. Не удивительно, что теперь армянский Генштаб и оппозиция обзывают Пашиняна предателем за то, что он якобы не позволил использовать "Искандеры", а тот оправдывается, что позволил, но они плохо летают и ещё хуже взрываются.

Москва этими ударами не добился от Баку ракетной взаимности, которая позволила бы РФ официально включиться в Карабахскую войну. В итоге Кремль был вынужден прибегнуть к более "земному" приёму: загнал на линию фронта российский военный вертолёт, который азербайджанцы ожидаемо сбили, вероятно, не успев даже толком рассмотреть знаки на борту. Из-за линии фронта ничего хорошего не прилетает и скорость реакции имеет значение. Этот инцидент позволил добиться согласия Баку на ввод российских, так сказать, миротворцев в Азербайджан и отсрочить на какое-то время передачу ему Ханкенди (Степанокерта). Теперь россияне в Азербайджане собирают мины, которые они ранее дали армянам, в чём есть свой символизм и позитив.

Стратегия ракетных ударов с большого расстояния против Азербайджана не оправдала ожиданий и была заменена вертолётом-смертником.

Похоже, что Москва пыталась повторить этот трюк 16 марта в день годовщины аннексии Крыма, когда операция "Проверка" вошла в финальную стадию. В этот день российский вертолёт "Ми-8", летевший на низкой высоте в 100 м, пересёк в Сумской области границу и проник на 50 м вглубь Украины. Если бы его сбили, то для России это был бы настоящий праздник после хмурого 23 февраля, и не только один Песков погнал бы бурную "пургу". Но пилот вертолёта, видимо, не захотел стать посмертно героем России и вовремя повернул домой. Всё закончился лишь письмом МВД, которому подчинены погранвойска Украины, в ФСБ, которому подчинены погранвойска РФ, с просьбой прокомментировать произошедшее.

Второй раз Кремль опробовал стратегию "имени Примакова" в Сирии. Вечером 5 марта он нанёс ракетные удары по двум нефтеперерабатывающим заводам и убил 28 человек. Затем 14 марта Кремль ударил ракетами с аэродрома "Квайрас" по городам Джераблус и Аль-Баб. Оба случая нельзя назвать прифронтовой перестрелкой. Турция 15 марта выразила протест РФ, но вряд ли этим всё ограничится. Анкара готовит ответ Москве и нанесёт его там и тогда, когда сочтёт нужным, а не когда удобно Кремлю. Как показывает история, Эрдоган умеет ждать и выбирать момент.

Применение "стратегии Примакова" к Украине тоже может дать такой результат, которого совсем не хотят в Кремле. Об этом в Кремле догадываются. Поэтому пытаются выяснить для себя не только кто такой Байден, но также уровень готовности Украины к отражению нового вторжения и то, как далеко могут зайти США, останавливая РФ. Так же как в 2008 г. в Грузии или гораздо дальше. Байден, когда называл Путина убийцей, старался максимально развеять все сомнения Кремля на этот счёт. Не факт, что ему это удалось, судя по реакции Путина. В Москве хотят верить, что Пекин ей поможет, если США зайдут слишком далеко, помогая Украине.

Кремль проверку США Китаем и проверку Китая Крымом предпринял 10 марта синхронно с текстом Примакова. В этот день в Крыму сел самолёт с десантом китайских чиновников из Пекинской экспортно-импортной компании во главе с председателем её совета директоров Чжао Каем.

Китайцы не камни, чтобы упасть с неба на Крым в формате атмосферной аномалии. Эту аномалию Москва готовила давно и приурочивала к годовщине аннексии, в том числе и для того, чтобы взбодрить приунывших россиян в Крыму. Десяток китайских ресторанчиков, которые могут открыться в Крыму, явно не компенсируют Москве затраты по организации этого визита. Мечтать, как Янукович, о том, чтобы сдать город Саки в аренду китайцам за обязательство построить там глубоководный порт, в Кремле, разумеется, могут. Но сейчас Москве было гораздо важнее посмотреть на реакцию США, ЕС и Великобритании на этот бизнес-десант в Крым и создать для всех, включая себя, иллюзию признания КНР аннексии полуострова РФ. Визит китайцев в Крым – это более имиджево, чем завоз туда каких-нибудь европейских и африканских мелких торговцев или коррумпированных депутатов областных парламентов.

Реакция США, ЕС и Великобритании была категоричной: эту аннексию мы не признаем никогда, даже под китайским соусом. Реакция Украины превзошла все ожидания Москвы и Пекина. Из Киева пригрозили, что Украина может стать 16 государством, которое признает Республику Китай на Тайване. При наличии двух Китаев можно дружить и торговать только с одним, а можно и с обоими, и делать это пафосно.

В Пекине быстро сообразили, что объявлять из-за этого торговую войну Украине, – себе дороже. Не только теряются почти 15 млрд. долларов суммарного украинско-китайского товарооборота, но также закрывается одна из ветвей нового "Шёлкового пути" и портится весь его имидж. Потери России как страны-транзитёра можно во внимание не принимать. Ещё есть Турция, которая и так теснит Китай на рынке ширпотреба в Украине. Поэтому МИД Китая уже 15 марта миролюбиво попросил МИД Украины не политизировать этот визит и считать его лишь мелким бизнесом. Если очень хочется, то мелкой местью за "Мотор Січ".

В день, когда китайцы известили мир о своём бизнес-десанте в Крыму, США сообщили о большом турне своих дипломатов по странам Юго-восточной Азии. В него убыли главы Госдепа Энтони Блинкен и Пентагона Ллойд Остин. Аналитики назвали это подготовкой к юридическому оформлению коалиции Австралии, Индии, Южной Кореи, США, Тайваня и Японии против КНР. Один из итогов этого ещё продолжающегося турне – заключение США с Японией договора, что её Силы самообороны окажут военную помощь Республике Китай, если на остров вторгнутся войска КНР.

Вашингтон не делает ни для кого, в том числе и для Пекина, секрета из цели турне Остина и Блинкена. На Аляску в город Анкоридж для беседы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном были приглашены член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, курирующий внешнюю политику, и глава МИД КНР Ван И. Как сообщал Пекин – эта встреча не официальные переговоры, а лишь обмен мнениями по инициативе американской стороны.

Встреча в Анкоридже состоялась 19 марта и в ней участвовал также Блинкен, изменивший ради китайцев график своих визитов. Встреча состояла из двух частей: публичной и закрытой для СМИ. На обвинения американцев по поводу геноцида уйгуров, притеснений гонконгцев, угроз Тайваню, нарушению прав человека в самой КНР и её враждебных действиях против США китайцы отвечали в духе советской классики "У вас негров режут" и вы натравливаете на нас соседние страны. При этом обе стороны обвиняли друг друга в игре на публику и в нарушении протокола встречи. По данным ВВС, на закрытой части консультаций всё это продолжалось, но в ещё более прямолинейных выражениях. Общее резюме: США и КНР в Анкоридже серьёзно разругались, чем ответили на вопрос Москвы: кто такой Байден, и вселили в неё надежду, что Китай ей поможет в случае чего.

Это было приятное утешение для неё после того, как Байден 17 марта назвал Путина убийцей. Если до встречи в Анкоридже у Москвы не было уверенности в том, что Пекин берёт её под свой патронат, почему Путин юлил и говорил: "Кто как обзывается, тот так называется". Теперь он может говорить резче и смелее. Разумеется, если не заподозрит, что встреча в Анкоридже – это театральная постановка для успокоения Кремля. Для выяснения этого 22 марта в китайском городе Гуйлине приземлился Лавров, чтобы поговорить с Ван И как участником консультаций в Анкоридже.

У Кремля смелости на большее, чем запустить через информагентство РБК фейк о том, что Путин подписал указ, запрещающий украинцам владеть недвижимостью и землёй в Крыму, пока не хватило. На сайте президента РФ такой указ отсутствует. В Кремле боятся, что его публикация вызовет "адские санкции", и осторожно зондируют почву через РБК. Тайные указы президента и тайные законы – не новость на России.

Если Кремль осторожничает, то Примакову и Марии Захаровой позволено говорить прямо, поскольку Жириновского перед выборами в Госдуму в этом ограничили, чтобы не наращивал рейтинг. Поэтому Захарова и брякнула, что Крым якобы не может быть возвращён Украине, поскольку это противоречит конституции РФ. Ошибается, может, если действие конституции РФ прекратится в связи с роспуском РФ. Заодно прекратят своё действие и те тиранические законы, которые выпускает Госдума со скоростью взбесившегося принтера. Захарова вряд ли понимала всю глубину своих слов, когда их произносила.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.