Голова російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявив, що відповіддю Росії і Китаю на санкції Заходу може стати відмова від використання західних платіжних систем і перехід на розрахунки у національних валютах

"Потрібно відходити від використання контрольованих Заходом міжнародних платіжних систем", - підкреслив Лавров. Він звинуватив західні країни в тому, що коли вони "зустрічають ввічливу відсіч, то переходять до санкцій" і закликав створити коаліцію країн, які будуть цим санкціям протистояти, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Так що поки ми обговорюємо, як вплинуть на Росію ті чи інші санкції західних країн, у Кремлі свідомо готуються до міжнародної ізоляції. Можливо, Путіна надихає приклад Ірану. Після запровадження західних санкцій ця країна виявилася відключеною від міжнародних розрахункових систем, в ній не приймаються кредитні карти - але це не завадило зміцненню режиму аятол. Тому що цей режим, як і режим Володимира Путіна, спирається на силу, а не на SWIFT. І у Кремлі тепер хочуть зробити все, щоб ніякі західні санкції не завадили посилювати російський авторитаризм.

Навіщо це потрібно російському керівництву, пояснює все той же Сергій Лавров. Він звинувачує Захід у прагненні "підірвати сформовану за підсумками Другої Світової війни ООНоцентричну архітектуру і підмінити її так званим порядком, заснованим на правилах". Простіше кажучи - Кремль обурює той факт, що після краху комунізму у цивілізованому світі очікують від Росії поваги до загальнолюдських цінностей і міжнародним правом, а не поведінки гопника з великої дороги за радянським зразком.

Але Путіна і його соратників надихає саме радянський приклад. І заради того, щоб зберегти владу, Кремль готовий погодитися навіть з роллю китайського сателіта - як інакше пояснити заклики до Китаю діяти спільно? Адже зрозуміло - якщо тверезо подивитися на рівень розвитку китайської і російської економік - що такі спільні дії приведуть до перетворення Росії на один з китайських районів.

Важливо тільки, щоб продовженням цього району не стала Україна.

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