"Цікаві опити проводять студіозі…"

Лесь Подервьянський "Король литр"

За последние несколько лет, а особенно – в последние недели, товарищ Путин и другие ответственные товарищи не раз и не два призывали мировую общественность к тому, чтобы "любительские театры наконец вытеснили профессиональные", а вернее, что пора бы нам взяться за американского, нашего – доллара. Вернее, взяться за него лишь для того, чтобы напрочь отринуть и забыть о нем, как о дурном сне. Вместо этого россияне предлагали использовать любую другую твердую валюту, да хоть рубль.

Спикер МИД Мария Захарова уверяла, что российский рубль – вполне твердая валюта, если ее правильно скрутить в трубочку. Она уверенно говорит о том, что сама проверяла это на практике и потому – не имеет сомнений в твердости рубля. Правда, сделано это было политкорректно и сказано, что если кто-то не хочет использовать рубль, то можно прибегнуть к юаню, поскольку тот – тоже неплохо заходит в плане твердости. Буквально на днях сама Маша и ее шеф – Сергей Лавров были в Китае, где призвали своих старших товарищей поддержать их в крестовом походе против доллара, но видимо, на эту тему там вышел конфуз.

Похоже на то, что пламенную речь российских мидовцев остудили простым, но вполне логичным вопросом о том, почему они сами не демонстрируют того, к чему призывают других. Нет, речь о твердости юаня там конечно приветствуют, хотя как раз в этот момент он серьезно просел, но все равно, слышать такое всегда приятно. Говорят, что на прощание Лаврову сказали о том, что в Китае и так вся торговля ведется за юани, а вот РФ еще есть куда стремиться, чтобы показать серьезность своих намерений.

И что самое обидное, такую простую подачу Лаврову просто не было чем парировать. Мало того, если после этого не начать серьезно покупать юань, то старшие товарищи могут это понять как оскорбление, а это – нехорошо. Ведь давно известно о том, когда у российской элиты, в частности – газпромовской, начались первые проблемы в США и Европе, они централизованно, по-корпоративному, перевели все, что заработано непосильным трудом – в Гонконг, а теперь там Пекин рулит как угодно и может заморозить счета российских дельцов просто одним движением.

В общем, пришлось Унылой Лошади и Веселой Маше ехать домой и докладывать как есть, мол китайцев уговорить не получилось, а вот они – кого хочешь уговорят. В частности, чтобы не испортить отношения с дядюшкой Си, надо покупать их валюту быстро и много. В противном случае, возникнут неприятные вопросы, на которые прийдется отвечать, хоть это и будет нелегко сделать. Как бы того не хотелось, но пришлось отвечать за собственные слова. И что самое неприятное, в любом другом случае можно сказать "это не мы", "мы такого не говорили" или "вы все не так поняли", но вот с этими приветливыми ребятами не пошутишь, поскольку они едят все, что шевелится и валять дурака у них на пути – тот еще аттракцион.

Ведь на Москве не раз и не два говорили о том, что Запад сгнил в своих условностях и запутался в своих собственных, часто – противоречивых правилах и потому – давно утратил потенцию. Поэтому с ним можно валять дурака даже не напрягаясь и не выпуская гимнастку из рук (когда это еще было актуально). А вот с китайцами такой номер не пройдет. Там внимательно следят за тем, когда ты споткнешься, чтобы этим воспользоваться, поскольку на этом у них построена вся национальная философия. Они мыслят категориями столетий или даже тысячелетий и подождать какой-то десяток лет до момента, пока Москва споткнется, для Пекина – плевое дело.

Это все равно, что фраер связался с братвой и вроде как уже почувствовал себя крутым, с такими-то братками за спиной, но потом – потерял берега и продулся им в карты. Причем, знал же, что надо игру называть "двадцать одно", но когда проигрался, назвал игру "в очко". И вот теперь приходится отгребать оттуда, куда сам так долго пытался пролезть без мыла.

Прошло всего несколько дней после визита Сереги в Китай, а российская пресса уже публикует информацию о его результатах, пусть и не прямо и даже не связывая между собой эти два события. В любом случае, звучит это интересно и поучительно.

"Инвестирование российских резервов в китайский юань переводится в ежедневный режим.С 7 апреля Минфин будет каждый рабочий день покупать китайскую валюту для пополнения Фонда национального благосостояния, объявило ведомство в понедельник".

Тут следует обратить внимание на два интересных момента. Первый, закупки теперь будут вестись ежедневно и вот этим предполагается набить ФНБ. Ну а второй момент – очевиден. Покупать юани Москва станет за доллары, из того же фонда. Проще говоря, Сережа и Маша наговорили в Китае столько, что теперь приходится вынимать из ликвидной части ФНБ доллары и заменять их юанями. Ну а в Китае – наоборот, за юани получают доллары.

Такой мудрой многоходовке следует посвящать гимны и кантаты, а можно даже построить памятник из того же материала, из которого в Якутии сделан петух. И действительно, просто нельзя оставить такую схему без бурного и продолжительного одобрения. Поскольку все действительно выглядит эпично и монументально.

"С 7 апреля по 7 мая Минфин направит на пополнение ФНБ 185,7 млрд рублей, или 8,4 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневно в юань будет конвертироваться по 1,26 миллиарда рублей из федерального бюджета, а за месяц в китайскую валюту будет вложено 27,85 млрд рублей.Это позволит Минфину купить еще 2,4 миллиарда юаней (на 365 млн долларов) вдобавок к 110 млрд юаней, приобретенным в феврале".

Мудрость политики "дедолларизации" просто беспрецедентна. Путин проявляет просто чудеса прозорливости, которая, впрочем, имеет свою конкретную стоимость. Эти старческие причуды тут же включают ценник, на котором написано большими, церковно-славянскими буквами: "Любой каприз – за ваши деньги!"

"Юаневые инвестиции ФНБ, напомним, незамедлительно обернулись убытками: по итогам марта китайская валюта подешевела на 1,7% (с 6,46 до 6,57 юаней за доллар), что стало крупнейшим падением с августа 2019 года.Вложив в юани 17 млрд долларов, Минфин потерял около 300 млн на курсовых разницах. Общий объем вложений в юань (включая резервы ЦБ) достигает 87 млрд долларов, а курсовые потери за март – 1,3 млрд".

Здесь уместно вспомнить о том, сколько было шума и пафосных речей из Москвы по поводу иска, который подал и выиграл польский газовый оператор против Газпрома. В итоге, россиянам пришлось выплатить примерно такую же сумму компенсации, о чем трубила вся российская пресса, а даже самый уставший россиянин, лежа портретом в траве после употребления настойки боярышника, проклинал Польшу самыми последними словами. А тут – просто дедова шиза принесла сопоставимые убытки и ноль реакции. Только специализированная пресса вскользь написала об этом и больше – никто.

В общем, чтобы выполнить каприз Путина, на рубли закупается доллар, а уже за него – покупается юань. Как было сказано в эпиграфе, опыты действительно интересные и весь философский факультет китайцев делает с Путиным и вообще – с РФ именно то, что описано в бессмертном произведении автора. Впрочем, других опытов там быть и не могло.

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