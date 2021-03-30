Зустріч Володимира Путіна і Сергія Шойгу в тайгових просторах, вже багатьма забулася, залишившись в пам'яті в основному завдяки натягнутим показушним фотосесій, проблемному всюдиходу "Лось" і нескінченному числу мемів, які порівнюють дану пару з героями кінострічки "Горбата гора".

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Однако время идет, и проясняются интересные детали этой встречи. Или вы думали, что Владимир Путин, больше года находящийся в изоляции в своём бункере в Нового Огарёво и лишь по острой необходимости его покидающий, просто так выехал в открытый лес, ради чаепития со своим старым, хорошим “другом” Сергеем?

В контексте встреч Путина с Шойгу в лесной местности, хотелось бы напомнить о предыдущем подобном “отдыхе”, фотографии с которого так же бороздили просторы интернет. Вот только, мало кто знает, но помимо Сергея Шойгу, Владимира Путина, в кадр фотокамер не попали не только неисчислимый обслуживающий персонал и охрана, но и ещё один очень известный персонаж, присутствовавший на том “пикнике” – глава ФСБ Александр Бортников. Нынешняя же встреча проходила без его участия.

Фактически, подобного рода встречи проводятся не столько для пиара на фоне природных красот, сколько для обсуждения в неформальной обстановке наиболее животрепещущих вопросов. А самым животрепещущим из них на протяжении последних лет является вопрос передачи власти.

Не секрет, что Сергей Шойгу мнит себя потенциальным наследником кресла президента РФ, но проведённое в прошлом году надругательство над Конституцией РФ позволило Путину ещё декаду занимать свой пост. Разумеется, такой поворот рушил не только планы Шойгу, но и ставил под вопрос данные ему гарантии лично Путиным. Гарантии его наследования.

Самое удивительное в этой истории то, что изменения в Конституцию России были инициированы ещё до пандемии коронавируса, а как только она началась, Путин в марте 2020 года покинул Кремль и поселился в Ново-Огарёво. Отдалённость от столицы и своего рабочего кабинета со временем стали сказываться на его возможностях по контролю, за ситуацией в стране. В конечном итоге, уже к лету 2020 года ряд субъектов федерации, в условиях карантина, стали проявлять признаки феодальных наделов, со своими законами и руководством, независимым от центра.

Не смотря на такое развитие ситуации в стране и, явную потерю бразд правления Владимир Путин не только не вернулся в Кремль, но и не отказался от реализации плана по изменениям в Конституцию.

К концу 2020 года стало очевидным, что президент с лишней декадой правления в кармане, вряд ли сможет справиться с такой ответственностью, ведь уже на тот момент, он явно находился в положении президента с ограниченными полномочиями и находящегося в пограничном состоянии транзита власти, которого он не хочет, но по течению которого он вынужден плыть.

Нынешняя встреча Сергея Шойгу с Владимиром Путиным была посвящена вопросу транзита власти, без участия представителей противоположного лагеря, желающих участвовать в этом транзите не меньше Кужугетовича. И это яркий сигнал того, насколько серьёзно своим финтом Шойгу отодвинул аппарат ФСБ от рассмотрения этого вопроса в узком кругу. Разумеется, в аппарате ФСБ по этому поводу обеспокоились и в ближайшее время будут предприняты ответные шаги. Но, по всей видимости, момент уже потерян, будущее России было определено неделю назад.

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