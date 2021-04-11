Дочка Путіна Тихонова не буде президентом РФ: Полозов назвав причину

Катерина Тихонова, яку називають дочкою президента РФ Володимира Путіна, навряд чи має шанс зайняти пост глави держави. Сам Путін не має наміру залишати крісло президента.

Таку думку в ефірі телеканалу OBOZREVATEL висловив російський правозахисник Микола Полозов. "На мій погляд, передача влади в спадщину дочці вкрай малоймовірна. Швидше за все, будуть шукати якусь фігуру наступника, який буде виглядати як консенсус всередині еліт, і дасть гарантії тим, хто буде йти разом з Путіним", – зауважив він.

За словами правозахисника, на сьогодні немає підстав говорити про швидку зміну влади в Кремлі. У цьому контексті він нагадав про недавнє "обнулення" президентських термінів Путіна шляхом змін до Конституції. Крім того, в російських медіа не спостерігається "накрутки" можливого наступника.

Коментуючи популярні чутки про те, що Путін нібито серйозно хворий, і саме це може змусити його піти з влади, Полозов зауважив: "Ми не бачили медичної карти Путіна, але для мене очевидно одне: що навіть в напівнепритомному стані ця людина все одно буде руками і ногами триматися за своє крісло, і просто так він нікуди не піде".

Говорячи про ймовірність того, що Росію після Путіна очолить Катерина Тихонова, він звернув увагу на ряд нюансів. "Є питання політичної ваги і політичного капіталу всередині еліт – у самої Катерини Тихонової або у тієї партії, яка просуває це престолонаслідування".

"Перш за все, йдеться про гарантії безпеки лідеру, що йде, і тим членам російської еліти, які з ним безпосередньо пов'язані. Наприклад, Ковальчуки, Ротенберги тощо", – уточнив правозахисник.

У цьому контексті він нагадав про те, що в Росії вже була спроба часткової передачі влади, коли президентом був Дмитро Медведєв.

"І навіть тоді, коли прийшов абсолютно керований Медведєв, усередині російської еліти був серйозний конфлікт, пов'язаний з тим, що старі соратники Путіна не хотіли поступатися лібералам, які прийшли разом з Медведєвим", – зауважив він.

"Тут я хочу нагадати, як сам Путін опинився при владі. Людина, яка знаходилася не те що в другому або третьому, а у двадцять п'ятому ряду російського політикуму. Він був регіональним чиновником, який волею долі опинився на самій вершині ієрархії в РФ. Я не виключаю, що подібний підбір кандидатів здійснюється і зараз. Однак ніщо не вказує, що якісь зміни можуть відбутися найближчим часом", – підсумував Полозов.

Як писав OBOZREVATEL, російський історик і публіцист Валерій Соловей спрогнозував, що Путін розглядає варіанти передачі влади в країні, в тому числі Тихоновій.