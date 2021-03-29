Путін виводить Російську Федерацію на пік агресії у протистоянні із зовнішнім світом. Що у будь-який момент може перерости у війну з “зовнішніми ворогами”, чи здетонувати громадянським протистоянням всередині країни, яке закінчиться громадянською війною.

Путінська Росія все більше замикається сама на себе. Готуючись до самоізоляції, Кремль починає до мінімуму звужувати економічні можливості і політичні горизонти для пересічних росіян. При цьому відбувається обвал рубля, збільшення податків для населення, правове безмежів’я і безперервна мілітаризація Росії.

Як показує увесь історичний досвід, тоталітарні режими можуть бути досить стійкими, але при розв’язанні війни, руйнуються, оскільки дуже важко воювати на два фронти, із зовнішнім противником і всередині зі своїм народом.

Думаючи, що для утримання влади йому треба провернути щось подібне до окупації українського Криму, або військового вторгнення на Донбас, Путін може тут трагічним для себе чином помилитися.

Будь-яка нова війна, розв’язана Російською Федерацією, призведе до різкого погіршення соціально-економічної ситуації у цій країні. А покірний досі народ може неочікувано для режиму збунтуватися, тому що небагато хто погодиться з різким падінням свого рівня життя, щоб там не розповідав населенню путінський телевізор.

Обіцянки світлого майбутнього, для якого потрібно ще трохи потерпіти, затягнувши тугіше свої пояси, вже більше не спрацьовують. Кремлівські не поділилися нафтогазовим багатством з народом. А це основний принцип стійкості влади, але у Путіна чомусь його проігнорували.

Те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден визначив діагноз “національному лідеру” Росії Путіну, – вбивця, прозвучало, як вирок путінському режиму. Але в Москві це не зрозуміли.

Нові санкції проти створеного цим “лідером” режиму не забаряться. І так буде завжди, поки Путін зі своїми подільниками будуть знаходитися у владі. Перманентна деградація Росії докорінно змінить її, як би в Кремлі не сподівалися на якесь чудо.

Не має ніякого майбутнього у тих, хто вже 20 років розкрадає державу, будує собі за багато мільйонів доларів палаци в Росії, і купує на Заході елітні маєтки та яхти. Багатьом з них там “заморозили” їхні мільярди і нерухомість, а інші вже на підході. Хоча ще сотні мільярдів сховані по офшорах.

При цьому, путінські репресії спрямовані на збереження касти олігархів. Збереження за будь-яку ціну, оскільки вони є фундаментом і підпорою режиму Путіна.

У одурманеної путінським “ідеологічним опіумом” більшої частини населення Росії, виховали безпорадність і покірність. І воно вже не переймається тим, що Путін заглушив усі паростки демократії, які хоч якось існували у часи Єльцина.

Сьогодні Російська Федерація семимильними кроками просувається до ізоляції від світової цивілізації, стагнації в економіці, відсутності технологічного прогресу, терору проти вільнодумства, соціального розшарування, подальшого зубожіння народу.

Така територіальна махина, як Російська Федерація дуже неоднорідна, щоб ще довго існувати, як єдиний організм. Так само, як і Радянський Союз. Адже немає нічого спільного між жителями Якутії і Ставропілля, Інгушетії та Бурятії.

Путінські прихильники, стали “шовіністичними сектантами”, котрі живуть у своїй паралельній реальності. Спасінням Росії стала б відмова від імперської свідомості, але це неможливо. Імперськість закладена у генетичний код росіян, як і 47 хромосома, про яку колись із захопленням говорив колишній міністр культури Мединський.

Тому найкращим варіантом для всього цивілізованого світу було б припинення існування штучного утворення, що називається Російською Федерацією.

Що б там не робив і не говорив Путін, а міжнародна ізоляція та режим санкцій буде поступово наростати, посилюючись ефектом недовіри до Росії з боку політичних і фінансових еліт ключових західних країн.

Відключення Росії від світових фінансів, технологій і наукових розробок приведуть цю країну до тотального економічного, наукового, техніко-технологічного відставання у всіх сферах. Чим значно посилять ефект загального економічного спаду.

Необхідно враховувати, що значна частина нинішнього населення Росії хоче відродити радянську імперію і бачити РФ великою державою. Ось Путін і грає на марнославстві народу.

Диктатор оголосив їм – ви великі, богообрані, найбільш високодуховні, ви “вища раса”, тільки на вас тримається світова культура і сам світ в цілому. А це дуже тішить імперське самолюбство росіян.

Що буде далі з Росією, в разі продовження поточного політичного курсу, можна прочитати в антиутопічній повісті російського письменника Володимира Сорокіна “День опричника”. Яку автор присвятив Малюті Скуратову.

Тому можна спрогнозувати, якщо Путін не відступиться від України і не припинить окупацію Криму і частини Донбасу, то на зміну його клептократичному режиму прийде громадянська війна, яка порве Російську Федерацію на шматки нових територіальних утворень.

І це може трапитися досить швидко. Зараз, коли продукти першої необхідності різко подорожчають, голод натисне на спусковий гачок агресії, що закладена пропагандою за десятиліття у підсвідомість жителів РФ, а далі стримати росіян вже буде неможливо.

За Путіна майбутнього в Росії немає. Вона у тому вигляді, в якому сформував її кремлівський диктатор, далі існувати не може. Ну просто не витримає ні, політично, ні економічно, ні соціально подібних фатальних експериментів над собою.

Очевидно, що Росія в історичному плані весь час пересувається по замкнутому колу, і ця країна не в змозі перейти від тоталітаризму і диктатури до демократії.

Єдине сподівання на те, що в РФ відбувається зміна поколінь, і для молодих людей ХХІ століття СРСР – це вже далеке минуле. Вони вже не будуть підтримувати Путіна, який безнадійно застряв у минулому часі.

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