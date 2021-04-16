Журналістів нового каналу Медведчука акредитували в Раді. Фото

Марина Ліснічук Політика 12:45, 16.04.2021 Оновлено: 13:03, 16.04.2021

У кулуарах Верховної Ради помітили журналістів каналу "Перший незалежний", який створили співробітники заборонених в країні ЗМІ ZIK, NewsOne та "112 Україна" представників ОПЗЖ Тараса Козака і Віктора Медведчука.

Фотодоказ опублікував "24 канал". Припускають, що кореспонденти змогли отримати акредитацію, попри те, що інші медіа підсанкційних нардепа і його соратника заблоковані та не мають доступу до парламенту.

На кадрах видно, що журналісти "Першого незалежного" перебувають у стінах ВРУ. Перед тим про акредитацію цього каналу писали у ЗМІ.

Журналісти "Першого незалежного" у Раді
"24 канал"

Зокрема, видання "Страна" стверджувало, що працівники нового каналу Медведчука вже працюють у кулуарах парламенту.

Інші надіслали у Раду запит щодо достовірності інформації про акредитацію "Першого незалежного".

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