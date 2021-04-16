Журналістів нового каналу Медведчука акредитували в Раді. Фото
У кулуарах Верховної Ради помітили журналістів каналу "Перший незалежний", який створили співробітники заборонених в країні ЗМІ ZIK, NewsOne та "112 Україна" представників ОПЗЖ Тараса Козака і Віктора Медведчука.
Фотодоказ опублікував "24 канал". Припускають, що кореспонденти змогли отримати акредитацію, попри те, що інші медіа підсанкційних нардепа і його соратника заблоковані та не мають доступу до парламенту.
На кадрах видно, що журналісти "Першого незалежного" перебувають у стінах ВРУ. Перед тим про акредитацію цього каналу писали у ЗМІ.
Зокрема, видання "Страна" стверджувало, що працівники нового каналу Медведчука вже працюють у кулуарах парламенту.
Інші надіслали у Раду запит щодо достовірності інформації про акредитацію "Першого незалежного".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
медіахолдинг "Новости", у який входять пов'язані з главою політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком підсанкційні телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, створив нове товариство з обмеженою відповідальністю.
Згодом колишні журналісти цихканалів взялися створити новий на базі "Першого незалежного".
Чинні співробітники цього медіа засудили рішення власника Романа Любицького за те, що непомітно для всього колективу "віддав" NTA новоствореному медіахолдингу Козака.
Після скандалу депутата Львівської районної ради від ВО "Свобода" Любицького було виведено з партії.
Новий телеканал "Перший незалежний" припинив мовлення на супутнику майже через годину після виходу в ефір.
Секретар РНБО Олексій Данілов допустив, що припинення мовлення "Першого незалежного", пов'язаного з Медведчуком, може бути "Божою карою".