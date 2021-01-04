Зеленському доповіли про позитивну динаміку з COVID-19 в Україні

В Україні впродовж п’яти тижнів спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус. Зокрема, кількість нових випадків хвороби зменшується, а одужалих – зростає.

Про це 4 січня доповіли президенту Володимиру Зеленському на селекторній нараді, повідомляє його пресслужба. Той же вказав на необхідність всебічно проаналізувати динаміку щодо захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Так, глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що нині 22 802 українці проходять лікування від коронавірусної інфекції у медичних закладах. Тоді як п’ять тижнів тому госпіталізованих, за його словами, в середньому було 28-29 тисяч.

Зі свого боку очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов додав що останнім часом в Україні спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис., а з 9 до 15 листопада – майже 39 тис випадків.

Міністр припустив ймовірність збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят, а також зростання сезонної захворюваності на грип і ГРВІ.

Урядовці заявили, що в такій ситуації необхідний всебічний аналіз і перспективний прогноз щодо подальшої динаміки захворюваності.

Додамо: на брифінгу 4 січня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні для хворих на COVID-19 відведено більш ніж 66 тисяч ліжок. Із них 76,4% забезпечені киснем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 8 і до 24 січня в Україні діятиме локдаун. Про те, які заборони ним передбачено, – читайте в матеріалі.