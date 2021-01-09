Згідно минулорічного опитування цетру Разумкова, більш як 40% українців розчаруванням року називають президента Володимира Зеленського. – ред.

Зеленський – людина, яка випадково отримала посаду президента. Людина, яка так і не зрозуміла відповідальності за те, що доленосно було йому довірено українським народом. Зеленський – це рік втрачених можливостей змінити суди, прокуратуру, Державне бюро розслідувань і загалом усі правоохоронні органи, аби увійти в історію. Змінити податкову політику. Посадити трьох друзів з оточення.

Зе – це людина без політичного-олігархічного бекграунду в минулому – він мав усі шанси завдяки такій великій довірі громадян увійти в історію як президент-реформатор. Він цього не зробив. Чому? Тому що держава – це не "95-й квартал", тут працюють інші закони. Держава, яка має війну з країною-агресором, має мати чіткий економічний та стратегічний план, різні шляхи виходу з цієї війни.

На жаль, він та його команда не справляються. Можу допустити, що Зеленський не досидить до кінця не через себе і недолуге виконання обов’язків і відповідний спротив цьому українцями, а через те, що його просто зіллють всі його посіпаки. Тобто він фактично піде через злив себе оточенням. Ось це я дуже відчуваю.

Думаю, наступного року можуть бути парламентські перевибори. Цілком можливо, можемо бачити натяки на нового претендента на президентський пост. Кажу про це, бо володію інформацією щодо людей, які можуть бути в парламенті у вигляді нової політичної сили. А також щодо претендентів на президентський пост – як лідерів цієї політичної сили. Фрагментарно цих людей ми знаємо, але вони більше займалися дипломатією, а не політикою. Думаю, наступний рік подарує нам нові політичні можливості.

Не лише українці розчаровані політикою президента, а й наші міжнародні партнери. Вони вважають, що Зеленський не виконав свої зобов’язання в частині боротьби з корупцією зокрема. Ця хохма з весняними посадками так і залишилася хохмою. Натомість президент влаштовує відеобатли зі своїм попередником, щоразу намагаючись нагадати йому про його бізнес, минулі гріхи і як бонус – вкотре настрашити посадкою.

Зеленський звик бути улюбленцем. Його дуже бентежить, що про нього пишуть у Facebook. І інколи це, зізнаюся, йде на руку громадянському суспільству. Чимало наших розслідувань у "Соромно" мали реакцію нагорі, бо соціальні мережі впливають на події у країні.

З одного боку це дивно, бо каталізатором змін мають бути можновладці, а в нас найбільший каталізатор – український народ. Це є пряма ознака демократії, що не може не тішити. І це безумовна й невідворотна відмінність нас від північного сусіда. І так буде завжди.

Більше читайте в інтерв'ю Яніни Соколової.