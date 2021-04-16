Зеленський застеріг Макрона від дружби з Росією

Президент України Володимир Зеленський застеріг французького колегу Еммануеля Макрона від дружніх стосунків із Росією.

Як сказав Зеленський в інтерв’ю газеті Le Figaro, опублікованому на сайті глави держави, він дуже хотів би, щоб відносини України та Франції були кращими, ніж відносини Макрона з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Особливо зараз, коли нам дуже потрібна підтримка Європи. Коли ми страшенно постраждали від агресії Росії", – додав гарант.

За словами Зеленського, він розуміє Макрона, бо "завжди менше болить, якщо стосується не тебе, і завжди здається, що з тобою так не буде".

"Але історія не гладить по голівці, а б’є хуком тоді, коли ти не чекаєш. Ти повинен бути готовим. Що таке бути готовим? Мати такі країни, таких друзів, таких президентів, до яких ти завжди можеш повернутися спиною й нічого не боятися", – підкреслив президент України.

Він нагадав, що раніше "ми були однією країною під назвою Радянський Союз, ми так жили з Росією разом".

"Ми разом воювали з нацизмом, разом перемагали. Тому Україна не очікувала такого удару й не очікувала окупації Криму, війни на сході, не очікувала таких глибоко поганих відносин. Чому вони такі погані? Завжди, коли між близькими людьми війна, тобі втричі більше боляче, ніж коли війна з тим, кого ти ніколи не знав близько", – пояснив Зеленський.

На його думку, президент Франції підтримує Україну, але це не в нього в країні відбувається конфлікт.

"І я йому бажаю, щоб цього ніколи не було у Франції. Я бачив багато конфліктних моментів, і я не знаю на 100%, чи була причетна Росія до цих конфліктів, страйків у Франції, чи не була. У будь-якому разі, я на це дивився, і мені не подобалася конфліктна ситуація. Але це нуль порівняно з тим, що відбувається в нас. Мені здається, що він як розумний лідер повинен усвідомити небезпеку раніше, ніж можуть відбутися якісь дії, схожі на наші, які, не дай боже, заберуть життя людей. Тому балансу не вийде, я так вважаю", – підсумував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.