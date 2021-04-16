Зеленский предостерег Макрона от дружбы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег французского коллегу Эммануэля Макрона от дружеских отношений с Россией.

Как сказал Зеленский в интервью газете Le Figaro, опубликованном на сайте главы государства, он очень хотел бы, чтобы отношения Украины и Франции были лучше, чем отношения Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы. Когда мы сильно пострадали от агрессии России", – добавил гарант.

По словам Зеленского, он понимает Макрона, потому что "всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой такого не произойдет".

"Но история не гладит по головке, а бьет хуком, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов. Что такое быть готовым? Иметь такие страны, таких друзей, таких президентов, к которым ты всегда можешь обернуться спиной и ничего не бояться", – подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что ранее "мы были одной страной под названием Советский Союз, мы так жили с Россией вместе".

"Мы вместе воевали с нацизмом, вместе побеждали. Поэтому Украина не ожидала такого удара и не ожидала оккупации Крыма, войны на востоке, не ожидала таких глубоко плохих отношений. Почему они так плохи? Когда между близкими людьми война, тебе втрое больнее, чем когда война с тем, кого ты никогда не знал близко", – пояснил Зеленский.

По его мнению, президент Франции поддерживает Украину, но это не у него в стране происходит конфликт.

"И я ему желаю, чтобы этого никогда не было во Франции. Я видел много конфликтных моментов, и я не знаю на 100%, была ли причастна Россия к этим беспорядкам, забастовкам во Франции, или не была. В любом случае, я на это смотрел, и мне не нравилась такая ситуация. Но это ноль по сравнению с тем, что происходит у нас. Мне кажется, что он как умный лидер должен осознать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши, которые, не дай бог, заберут жизни людей. Поэтому баланса не получится, я так считаю", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.