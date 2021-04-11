Зеленський закликав світ не допустити нової великої війни

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування пам'яті жертв нацистських концтаборів закликав світ не допустити нової масштабної війни.

Про це йдеться на офіційній сторінці Офісу президента. Квіти від очільника держави були встановлені біля Меморіального комплексу "Бабин Яр" у місті Києві.

"У роки Другої світової війни в нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок. Ми пам’ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення таких жахіть", – зазначив Зеленський.

Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів. Офіс Президента України

Додамо, що 11 квітня в світі вшановують пам'ять в'язнів нацистських концтаборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових під Шумами.